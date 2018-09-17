Найти место на парковке можно будет по приложению

Столичные пользователи платных парковок получат новый сервис, который поможет им отслеживать количество свободных мест на той или иной улице.

Новый сервис по поиску свободных мест на платных парковках обещают запустить в 2019 году. Ранее столичный Дептранс уже пытался внедрить такой сервис, причем датчики хотели монтировать прямо в асфальт, но технически это реализовать не удалось. Хотя некоторое время в центре даже устанавливали табло с указанием количества свободных мест. Нынешнее приложение будет получать и обрабатывать информацию из нескольких источников: приложения «Московский паркинг», паркоматов и видеокамер, пишет «Коммерсант».

Тендер на создание системы «мониторинга занятости» парковок уже объявлен, на эти цели выделано 20 млн рублей. Заявки от участников принимают до конца сентября.

Эксперты отмечают, что использование датчиков для мониторинга машиномест обходилось бы слишком дорого — при каждой смене асфальта их нужно демонтировать, а потом устанавливать заново. Кроме того, автомобилистам неважно, свободно ли конкретное место, им нужно знать, есть ли возможность припарковаться на этой или близлежащих улицах. Оплачивают платную парковку сейчас с помощью СМС, паркоматов и мобильного приложения «Московский паркинг», последнее — самое распространенное.

В начале августа Минтранс подсчитал стоимость платной парковки в зависимости от региона. Также в рекомендациях ведомства есть указания, в каких случаях парковка должна становиться бесплатной, а также как проводить расчет ее заполняемости.



Глава столичного Депранса считает, что проблем с парковкой в Москве нет, поэтому цены повышать в обозримом будущем не планируют.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС, Depositphotos