Как правильно выбрать зимние шины? Эксперты дают ответ

Специалисты одной шинной компании рассказали о том, как правильно выбрать шины для зимней эксплуатации.

Впереди предстоит сезон смены летних шин на зимние. Несмотря на то, что по прогнозам погоды до первых заморозков еще далеко, задуматься о выборе правильных шин нужно уже сегодня. Специалисты компании Pirelli поделились рядом советов, которые позволят не ошибиться при выборе шин.

Основные критерии выбора шин

1. Типоразмеры шины

Указанные на боковине шины цифры. Например, 205/55R16, где:

первые цифры «205» означают ширину профиля в миллиметрах;

вторые цифры «55» — это высота профиля шины в процентах от ширины;

буква R означает тип строения конструкции каркаса шины (в данном случае он радиальный);

цифры «16» — это номинальный посадочный диаметр шины на диск.

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Также нужно подбирать правильный индекс скорости и нагрузки. Он указан сразу за размером шины. Например, 205/55R16 91H (XL) — 91 означает максимальную нагрузку на одну шину (614 кг), H — максимально допустимую скорость для шины (210 км/ч), XL — повышенная прочность каркаса в отличие от стандартного.

Правильный и наиболее точный подбор шин по этим параметрам, соответствующим автомобилю, обеспечит оптимальные эксплуатационные характеристики шины, безопасность и уверенное управление автомобилем.

2. Сезонность и характер эксплуатации

Для каждого сезона (лето/зима) шины подразделяются на:

спортивные;

шины для городской эксплуатации;

шины для дальних трассовых поездок;

шины для внедорожной эксплуатации;

другие

Эксперты обращают внимание на то, что зимние шины делятся на «нордические» (скандинавские) и «альпийские» (общеевропейские). Связано это с разницей климатических условий в зимний период в различных регионах. Кроме того, есть всесезонные шины. Вопреки расхожему мнению, эксплуатировать их рекомендуется лишь в странах, где зимой температура не опускается ниже +5 градусов. Соответственно, ездить на таких шинах зимой в России не рекомендуется.

3. Стиль вождения

При выборе зимних шин необходимо задуматься и о том, какой стиль вождения предпочтителен: активный или спокойный; в каких условиях чаще всего эксплуатируется автомобиль — город, трасса, внедорожье, лед или снег, асфальт или мокрый асфальт. Если более точно определиться с условиями эксплуатации, это позволит подобрать наиболее подходящую шину для конкретного водителя.

4. Соответствие характеристик шины потребностям водителя

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗУЛЬТАТ Высокая плотность ламелей Торможение и тяга на заснеженных дорогах Широкие прорези каналов Сцепление на мокрой дороге, отведение снежной шуги Направленный рисунок протектора Тяговые характеристики на снегу и льду Плоский профиль Износоустойчивость, сцепление Сложный рисунок протектора с различными градусами расположения блоков и ламелей Акустический комфорт, сцепные свойства, поперечная устойчивость Шипы Сцепление на льду Высокий профиль Пластический комфорт, мягкость 3D—ламели Точность управления Острый угол плечевой зоны Поперечная устойчивость Блоки на боковине Тяга на рыхлом снегу

Самому разобраться во всех тонкостях сложно, потому эксперты рекомендуют покупать шины только в фирменных магазинах, а за консультацией обращаться к продавцам, которые проходят обучение и владеют всей информацией. Кроме того, у каждой шинной компании есть фирменные каталоги с описанием моделей, которые позволяют сопоставить возможности каждой шины с собственными предпочтениями и условиями эксплуатации.

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После приобретения шин за ними нужно тщательно следить. В частности, необходимо обратить внимание на ряд очень важных моментов.

Хранение — это важный фактор, так как шина может потерять значительную часть своих свойств при ненадлежащем хранении. Имеют значение температура, влажность, то, как шина хранится (с дисками или без) и другие параметры.

Остаточная глубина протектора. Необходимо своевременно заменить шину на новую при критическом износе протекторной части. Определить состояние можно по индикатору износа, которой находится в каналах протекторного рисунка. Для облегчения поиска индикатора на плечевой зоне наносится маркировка TWI. При достижении износа, равному метке индикатора (в летних шинах — 1,6 мм, в зимних — 4 мм остаточной глубины), необходима замена шин.

Визуальный осмотр. При осмотре шины необходимо убедиться в ее целостности, отсутствии каких-либо видимых повреждений, трещин, вздутий, глубоких порезов, изменения геометрии шины и т.д.

Мало просто приобрести и установить зимние шины. Новые требуют «прикатки», то есть эксплуатации без резких ускорений и торможений, экстремального вождения и т.д. Средний пробег прокатки составляет 500–600 километров. Особого внимания требуют шипованные шины.

Ну а менять шины эксперты рекомендуют исключительно в профессиональных сервисах, а не самостоятельно или в гаражных СТО.

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