Снимок автомобиля-невидимки озадачил соцсети

Фото опубликовали в одной из соцсетей, и пользователи гадают: это удачный ракурс или все-таки фотошоп? А может, то и другое вместе!

Пользователь под ником Tittzo опубликовал в соцсети Reddit фото своего автомобиля после мытья, отметив, что выглядит он «как зеркало». Сначала на фото ничего не видишь, а присмотревшись, замечаешь узкую полоску колеса, а потом — что часть фото это отображение на до блеска отполированном кузове автомобиля. Реальная ли это фотография или мастерски обработанная в фотошопе — тут пользователи гадают до сих пор. Предположения выдвигают разные: «какая-то магия», «это какая-то техника, над которой работают военные», «Хищник», но я не уверен» и так далее.

А один из неверующих поинтересовался, есть ли еще у автора фотографии этого автомобиля для сравнения?

Фотоиллюзия «парящего» над землей автомобиля также была опубликована на ресурсе Reddit.

Фото: Reddit