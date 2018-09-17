Самый дешевый Mercedes-AMG: первые фото

В скором времени в продаже появится самый доступный по цене Mercedes-AMG A35. Компания опубликовала первые фотографии новинки.

Внешне Mercedes-AMG A35 значительно отличается от гражданской версии модели

Горячий хэтччбек с отличной родословной — Mercedes-AMG A35 — получил турбированный бензиновый двигатель объемом 2 литра и мощностью 300 л.с. Крутящий момент на колеса будет передаваться посредством 7-ступенчатой автоматической коробки, оснащенной двумя сцеплениями.

Mercedes-AMG A35 получил фары особого дизайна

Премьера новинки состоится через месяц на автосалоне, который пройдет в Париже. Там же будут озвучены технические характеристики автомобиля. Пока же компания Mercedes-AMG опубликовала первые фотографии новинки, а точнее, некоторые детали экстерьера. Первыми возможность купить автомобиль получат жители Европы. Затем Mercedes-AMG A35 доберется и до России. Стоимость хэтчбека объявят ближе к российской премьере.

Одно из отличий Mercedes-AMG A35 — решетка радиатора

Внешне Mercedes-AMG A35 от обычной версии отличают иная решетка радиатора, бамперы, а также передние фары, на что производитель указывает отдельной фотографией, диффузор и большой спойлер над дверью багажника сзади. В салоне следует ожидать появления спортивных кресел и логотипов AMG.

За этими линиями прячется 300-сильный двигатель Mercedes-AMG A35

Напомним, что новое поколение автомобилей Mercedes-Benz A-класса было представлено в феврале 2018 года. Его самый скромный двигатель развивает мощность 116 л.с. Это 1,5-литровый турбодизель. Есть также 1,4-литровый бензиновый турбоагрегат мощностью 163 л.с. и 224-сильный мотор.

Пока самым доступным по цене автомобилем Mercedes-AMG является Mercedes-AMG C 43 4MATIC с 3-литровым турбодвигателем мощностью 367 л.с., способный разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Его стоимость начинается от 3 млн 990 тыс. рублей.

Другая ожидаемая в России новинка от Mercedes-Benz — внедорожник GLE нового поколения. Он также будет представлен в Париже.

Автомобили Mercedes-Benz примечательны многими фактами. Например, первым беспилотником стал Mercedes-Benz 250. Случилось это 50 лет назад.

Фото: Mercedes-AMG