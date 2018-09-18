Автомобили снова подорожают. Виновата ВТО!

Россия отменит льготный режим ввоза автокомпонентов для промсборки. Соответствующее решение одобрено Евразийской экономической комиссией.

Отменить льготы Россия должна была еще 1 июля. По мнению Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой является наша страна, такой режим нарушает правила конкуренции: для промышленной сборки автомобилей автокомпоненты ввозились по льготным ставкам, а для других целей — с уплатой всех пошлин.

«В ходе присоединения к ВТО Россия получила право в течение переходного периода использовать индивидуальные преференциальные ставки ввозных пошлин на коды Единого таможенного тарифа ЕАЭС, в наименовании которых содержится „для промышленной сборки“. Срок действия изъятий истекает 1 июля 2018 года, после чего они должны быть подняты на 3–10%. В соответствии с решением Совета ЕЭК Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в режиме „для промышленной сборки“, а также в обычном режиме для иных целей», — говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По мнению аналитиков, это приведет к росту цен на автомобили минимум на 2–3 процента. Несмотря на высокую локализацию производства, достигнутую большинством автопроизводителей, имеющих свои сборочные площадки в нашей стране, процент иностранных комплектующих достаточно высок.

Как и в случае с утилизационным сбором, который вначале не платили местные автопроизводители, после отмены льгот на ввоз автокомпонентов правительство планирует предоставлять заводам государственные субсидии. Проект обновленных правил их предоставления Минфин опубликовал еще в начале лета этого года. Но они до сих пор не утверждены.

В мае была утверждена Стратегия развития российского автопрома до 2025 года.

Минпромторг решил изменить правила оценки локализации. Автопроизводители недовольны.

Фото: Светлана Халявчук/ТАСС, depositphotos