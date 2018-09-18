Безопасные дороги оплатят регионы. Так решили в правительстве

В правительстве утвердили паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Основная часть расходов по нему ляжет на регионы.

Проект разработан во исполнение майского указала президента России Владимира Путина. Согласно проекту, за ближайшие шесть лет 85% улично-дорожной сети в России должно быть приведено в нормативное состояние.

При этом основная финансовая нагрузка ложится на регионы: они должны потратить на нацпроект 3,1 триллиона рублей, еще 1,447 триллиона поступит из федерального бюджета. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, частное участие в этом проекте не предусмотрено, поскольку основная часть работ — капитальный ремонт, ремонт и модернизация дорожной сети и дорог между городами.

Кроме того проект предусматривает сокращение числа мест концентрации ДТП на региональной и местной сети дорог и приведение в нормативное состояние не менее половины автодорог регионального сообщения между агломерациями.

Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» также предусматривает изменение стандартов и техтребований с целью улучшения сохранности автодорог. Планируется внедрить новые автоматизированные способы организации движения и контроля.

Коснется проект и непосредственно водителей: он предусматривает усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В рамках проекта число камер фиксации нарушений к 2024 г. должно вырасти в два раза с нынешних девяти тысяч.

Повысить безопасность планируется и с помощью разработки российской системы распознавания препятствий и пешеходов.

Фото: АГН «Москва»