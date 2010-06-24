Победила дружба! Футболисты вместе толкали заглохшую машину скорой помощи

Произошло это в матче 25-го тура Бразильской серии. Видео забавного происшествия появилось в соцсетях.

В ходе встречи между соперниками «Васко да Гама» и «Фламенго» (1:1) одного получившего травму футболиста пришлось вывозить с поля, сообщило издание MailOnline Sport. Однако карета скорой помощи, когда в нее поместили травмированного игрока, неожиданно заглохла рядом с центральной линией и не желала заводиться. Пришлось его товарищам по команде объединиться с соперниками и подтолкнуть машину, после чего мотор заработал, и она покинула поле.

Видео: YouTube

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