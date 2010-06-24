Победила дружба! Футболисты вместе толкали заглохшую машину скорой помощи

Выбираем зимние шины: без шипов, но с «когтями». Или с «карманами»? Фирмы Continental и Nokian — давнишние конкуренты. Постоянно бьются в шинных тестах «За рулем» за лидерство, идут ноздря в ноздрю. Неудивительно, что они почти одновременно обновили свои флагманские зимние нешипованные шины, которые появятся на рос­сийском рынке этой осенью. Отличный повод для виртуальной дуэли! Тем более и подход при создании зимних шин Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7 применен разный. Какие документы нужны для продажи автомобиля по trade-in? Продажа автомобиля — дело довольно муторное, поэтому автомобилисты нередко пользуются услугой trade-in, продавая машину автосалону и приобретая новую c доплатой. Такая схема позволяет делегировать салону не только поиск клиента, но и оформление всей документации с будущим покупателем. Рассмотрим, какие документы потребуются для сделки по системе trade-in. Какие документы нужны для продажи автомобиля по объявлению? Продажа автомобиля по объявлению требует от владельца максимальной концентрации, посколько важно не только найти покупателя, но и грамотно оформить саму сделку. Рассмотрим, какие документы потребуются для продажи авто по объявлению.