Победила дружба! Футболисты вместе толкали заглохшую машину скорой помощи

В ходе встречи между соперниками «Васко да Гама» и «Фламенго» (1:1) одного получившего травму футболиста пришлось вывозить с поля, сообщило издание MailOnline Sport. Однако карета скорой помощи, когда в нее поместили травмированного игрока, неожиданно заглохла рядом с центральной линией и не желала заводиться. Пришлось его товарищам по команде объединиться с соперниками и подтолкнуть машину, после чего мотор заработал, и она покинула поле.
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Видео: YouTube
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