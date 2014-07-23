Сегодня Ульяновский автозавод начнет производство своего флагманского внедорожника 2019 модельного года. Мы собрали все известные факты об этой модели.

Торжественная церемония запуска производства начнется в 18:00, но уже сейчас известно большинство изменений, которым подвергнется Патриот. Большинство из них технические и призваны улучшить эксплуатационные характеристики машины.

1. Двигатель

На УАЗ Патриот будет устанавливаться двигатель ЗМЗ-Про от коммерческого грузовичка Профи. Его мощность составляет 150 л.с. (+15 л.с. к ЗМЗ-40906, которым машина оснащается сегодня). Но, по предварительной информации, доработанный и форсированный 2,7-литровый силовой агрегат получат только дорогие комплектации.

Никаких внешних изменений УАЗ Патриот 2019 модельного года не претерпит

2. Подвеска

УАЗ Патриот 2019 модельного года получил изменения и в подвеске. Самые серьезные изменения сосредоточены в переднем мосту. Он получил более жесткую трапецию от Профи, рулевой демпфер, открытые поворотные кулаки и измененный угол наклона шкворня. По словам представителей завода, это позволило сократить радиус разворота Патриота на 0,8 метра. Правда, решение об открытых поворотных кулаках уже раскритиковано фанатами покатушек по бездорожью.

3. Трансмиссия

Представители завода обмолвились, что модернизации подверглась и трансмиссия внедорожника. Доработке была подвергнута 5-ступенчатая механическая коробка передач, но в чем заключаются изменения, пока неизвестно. Возможно, были изменены передаточные числа, чтобы сделать машину более экономичной на шоссе. Ну а то, что на смену корейской раздатке Dymos пришла индийская Divgi-TTS, стало известно еще летом. Единственное отличие новой раздатки: ее низшее передаточное число чуть меньше (2,48 против 2,52). Во всем остальном коробка с индексом TZ-94 идентична корейской (которая, кстати, поставлялась из Китая).

В салоне на центральных стойках появятся ручки для облегчения посадки/высадки. Во всех проемах появятся новые уплотнители. Это все изменения в интерьере

4. А где же автомат?

Вопреки ожиданиям автоматическая трансмиссия пока на машину устанавливаться не будет. По словам генерального директора УАЗа Вадима Швецова, опциональный автомат 6L50 производства Punch Powertrain появится на Патриоте в первой половине следующего года.

5. Цена

Последний раз Патриоты дорожали в начале лета. Модернизация явно негативно скажется на ценообразовании. Сегодня самый доступный Патриот в комплектации «Классик» стоит 731 500 рублей, а цена топовой «Максимум» перешагнула через психологическую отметку в миллион рублей (1 019 000 рублей).

Ульяновский автозавод окончательно отказался от идеи производства кроссовера с несущим кузовом.

УАЗ начал экспансию в Западную Европу. Пока в ЕС будет продаваться только УАЗ Пикап, но о Патриоте местный дистрибьютор тоже задумался.

Фото: УАЗ