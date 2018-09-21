Какой бензин выгоднее заливать в бак? Эксперты «За рулем» дают ответ

Многие автопроизводители допускают заправку автомобилей даже новых моделей несколькими сортами топлива. «За рулем» провел эксперимент и выяснил, езда на каком бензине меньше ударит по кошельку.

Несмотря на то, что Россия входит в число крупнейших нефтедобывающих стран, цены на бензин у нас только растут. Минувшей весной на топливном рынке наблюдался кризис, цены скакнули на несколько рублей за литр топлива, и правительству пришлось принимать срочные меры по стабилизации цен на заправках.

В условиях кризиса многие перешли на топливо Аи-92 (даже если автопроизводитель и не рекомендует лить его в бак): оно самое дешевое. Противники такого подхода говорят о том, что расход топлива Аи-95 значительно ниже, а значит и ездить на нем экономнее. Чего уж говорить о «премиальных» Аи-95 или даже Аи-100!

Все точки над «i» расставила экспертиза «За рулем»: в ходе нее замеры расхода проводились как на «натурных» испытаниях, так и на стендовых.

Все подробности читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» и в ближайшее время на нашем сайте.

Фото: Георгий Садков/«За Рулем»