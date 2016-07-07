Перевернувшийся автомобиль протаранил четыре машины

На западе Москвы легковой автомобиль перевернулся и по инерции врезался еще в четыре машины.

В аварии на западе Москвы пострадали припаркованные вдоль дороги автомобили.

Авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла сегодня днем на западе столицы. Согласно сообщению ГИБДД, местом происшествия стало пересечение улиц Молодогвардейская и Ельнинская.

В результате столкновения с другим автомобилем во время совершения маневра легковая машина перевернулась и вылетела на места для парковки, где повредила еще четыре автомобиля.

«На пересечении улиц Молодогвардейская и Ельнинская перевернувшаяся легковушка задела четыре припаркованных автомашины», — рассказали агентству РИА «Новости» в пресс-службе ГИБДД столицы.

О дорожно-транспортном происшествии в ГИБДД сообщили очевидцы. Прибывший на место ДТП наряд работников ДПС обнаружил, что всего в аварии пострадало шесть автомобилей, четыре из которых были просто припаркованы вдоль дороги.

На данный момент стало известно, что в результате аварии никто из людей не пострадал.

Сегодня на МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков. В нем погибли два человека, и никто не остановился, чтобы попытаться помочь.

Ранее в Москве случилась авария, в которой пострадали припаркованные автомобили люксовых брендов общей стоимостью около 100 млн рублей.

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