Туристы на Mercedes-Benz протаранили музей в Угличе

В Сети появилось видео, на котором черный Mercedes-Benz с московскими номерами на полном ходу врезается в деревянное здание музея.

В аварии серьезно пострадал только водитель, которому стало плохо еще до нее
В аварии серьезно пострадал только водитель, которому стало плохо еще до нее

Авария произошла в городе Угличе Ярославской области. На записи видно, как черный Mercedes—Benz E200 проносится через перекресток и таранит здание местного Музея городского быта.

В результате страшного удара был поврежден целый зал с экспозицией, расположенный на террасе. Во время столкновения в здании находились 34 человека — экскурсовод и посетители музея. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как выяснили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, управлял автомобилем Mercedes—Benz 47-летний мужчина, которому во время движения стало плохо, и он, перепутав педали газа и тормоза, не в силах работать рулем, разгоняясь, врезался в стену музея.

Вместе с водителем в автомобиле находились его жена и 12-летняя дочь. Мужчина и его семья были доставлены в местную больницу. Отец семейства в данный момент находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. У жены и дочки врачи диагностировали лишь ушибы и легкие переломы — обе они находились на задних сиденьях автомобиля.

Стену музея глава местной администрации велел восстановить за 10 дней
Стену музея глава местной администрации велел восстановить за 10 дней

Со слов пострадавшей женщины, в Углич они приехали, путешествуя по Золотому кольцу России. После проверки главы семейства выяснилось, что он в этом году ни разу не привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Фото: Vk.com/pug76

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