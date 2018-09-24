Туристы на Mercedes-Benz протаранили музей в Угличе

В Сети появилось видео, на котором черный Mercedes-Benz с московскими номерами на полном ходу врезается в деревянное здание музея.

В аварии серьезно пострадал только водитель, которому стало плохо еще до нее

Авария произошла в городе Угличе Ярославской области. На записи видно, как черный Mercedes—Benz E200 проносится через перекресток и таранит здание местного Музея городского быта.

В результате страшного удара был поврежден целый зал с экспозицией, расположенный на террасе. Во время столкновения в здании находились 34 человека — экскурсовод и посетители музея. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как выяснили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, управлял автомобилем Mercedes—Benz 47-летний мужчина, которому во время движения стало плохо, и он, перепутав педали газа и тормоза, не в силах работать рулем, разгоняясь, врезался в стену музея.

Вместе с водителем в автомобиле находились его жена и 12-летняя дочь. Мужчина и его семья были доставлены в местную больницу. Отец семейства в данный момент находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. У жены и дочки врачи диагностировали лишь ушибы и легкие переломы — обе они находились на задних сиденьях автомобиля.

Стену музея глава местной администрации велел восстановить за 10 дней

Со слов пострадавшей женщины, в Углич они приехали, путешествуя по Золотому кольцу России. После проверки главы семейства выяснилось, что он в этом году ни разу не привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

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Как остановить машину, если водителю внезапно стало плохо, читайте в этой публикации.

Фото: Vk.com/pug76