ОСАГО подорожает, но средняя цена останется прежней. Как такое возможно?

Накануне в Совете Федерации прошли слушания с участием представителей Центробанка и Минфина, которые рассказывали о реформе «автогражданки».

Сейчас Центробанк заканчивает актуарные исследования: после того как выплаты по ОСАГО упали, в ведомстве засомневались, что расширять тарифный коридор нужно именно на 20%, и заказали дополнительные исследования.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что даже при расширении тарифного коридора на 20% с нынешних 3432–4118 до 2746–4942 рублей средняя стоимость полиса по первым прикидкам увеличиться не должна.

При этом Чистюхин отметил, что стоимость полиса наверняка вырастет для молодых и аварийных водителей, но вот для опытных, не попадавших в аварии 2–3 года, должна даже снизиться. Впрочем, все это теоретические расчеты. В прошлом году страховщики получили 15 млрд руб. убытков от работы с ОСАГО, и нет сомнений в том, что они постараются компенсировать свои потери за счет автовладельцев, вне зависимости от того, сколько им лет и насколько они безаварийны. Сегодня все крупные компании идут по верхней границе тарифного коридора, и сложно представить, что после его расширения что-то изменится.

А вот когда тарифный коридор будет расширен, пока неизвестно. Изначально это планировалось сделать еще в начале сентября, но летом ЦБ отложил отправку документов для регистрации в Минюст, сославшись на «технические проблемы». По факту же в ведомстве явно решили переждать региональные выборы, дабы не создавать лишней социальной напряженности. Вероятнее всего, тарифный коридор будет расширен в ноябре, говорят источники ТАСС на страховом рынке. Впрочем, и это оптимистичная оценка: регистрация документов в Минюсте занимает около месяца и не всегда проходит с первого раза. К тому же, пока не готовы окончательные итоги актуарных исследований.

Сенаторы, так же как и прежде депутаты, сделали ЦБ несколько предложений об изменении условий ОСАГО. Так, зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев предложил привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к водителю. В качестве аргумента он привел пример, когда у автовладельца несколько машин. «Не может же он ездить на них одновременно!» — заявил Журавлев. Сенаторы предложили также увеличить сумму компенсации жизни и здоровью, указав на несоответствие лимитов.

Владимир Чистюхин назвал все эти мысли «здравыми», но заявил, что они будут реализованы не раньше второго этапа либерализации рынка ОСАГО. Он предусматривает пересмотр параметров КБМ (коэффициент бонус-малус): его предлагается отвязать от автомобиля и привязать к водителю, чтобы КБМ был неизменным на протяжении года. Чистюхин не против и идеи депутата Нилова о том, что страховая компания должна возмещать ущерб вне зависимости от того, есть у виновника ДТП полис ОСАГО или нет. Однако в ЦБ считают, что для этого не нужен отдельный законопроект, а изменения нужно вносить в одном пакете с другими поправками.

Несмотря на то, что вчерашнее общественное обсуждение в Совете Федерации к конкретным выводам не привело, сегодня Российский союз автостраховщиков (РСА) собирает экстренный брифинг с участием экспертов и общественных деятелей.

Минфин предлагает отказаться от территориального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля.

Правительство хочет уравнять полисы Е-ОСАГО и обычные бумажные, что должно упростить контроль за их легальностью.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС