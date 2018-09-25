Рассекречен салон спортивной версии Skoda Kodiaq

Премьера Skoda Kodiaq RS состоится уже через неделю, 2 октября на автосалоне в Париже. Сегодня чешская компания опубликовала первые фотографии салона новинки и рассказала о его особенностях.
По заявлениям разработчиков, придание интерьеру спортивности не лишило его практичности. Салон остался просторным и функциональным. В базовую комплектацию версии RS входят спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками, сиденья и спинки которых отделаны перфорированной алькантарой (она же использована и в оформлении дверей). Валики боковой поддержки отделаны кожей с рисунком, стилизованным под карбон. Карбоновые вставки есть в отделке дверей автомобиля, а также на передней панели.
Кресла, руль, двери, подлокотники и чехол на рычаге коробки передач украшены прострочкой толстыми красными нитями, которую в компании окрестили Diamond-Cross (дословный перевод — Алмазный крест, но здесь присутствует игра слов: diamond переводится с английского и как алмаз, и как ромб). Спортивный руль украшает логотип RS, расположившийся на его нижней спице. Задние сиденья тоже обиты перфорированной алькантарой, имеют прострочку красными нитями и «карбоновые» вставки, но их форма и функциональность, по сравнению с задними сиденьями обычного кроссовера Skoda Kodiaq, не изменились.
У Skoda Kodiaq RS будет виртуальная приборная панель, причем ее графика отличается от применяемой на обычных версиях кроссовера. Педали получили алюминиевые накладки с резиновыми вставками. Полка слева для отдыха ноги осталась обычной пластиковой.
- Мощность двигателя нового Skoda Kodiaq RS составляет 240 л.с.
- Звук мотора спортивного кроссовера Skoda Kodiaq RS невероятно хорош. Для его оформления использовались специальные системы и технологии.
Фото: Skoda
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