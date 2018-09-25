Рассекречен салон спортивной версии Skoda Kodiaq

Чешская компания продолжает создавать ажиотаж вокруг RS-версии своего флагманского кроссовера. На этот раз чехи показали интерьер машины.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Руль Skoda Kodiaq RS на спортивный манер усечен снизу
Руль Skoda Kodiaq RS на спортивный манер усечен снизу

Премьера Skoda Kodiaq RS состоится уже через неделю, 2 октября на автосалоне в Париже. Сегодня чешская компания опубликовала первые фотографии салона новинки и рассказала о его особенностях.

По заявлениям разработчиков, придание интерьеру спортивности не лишило его практичности. Салон остался просторным и функциональным. В базовую комплектацию версии RS входят спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками, сиденья и спинки которых отделаны перфорированной алькантарой (она же использована и в оформлении дверей). Валики боковой поддержки отделаны кожей с рисунком, стилизованным под карбон. Карбоновые вставки есть в отделке дверей автомобиля, а также на передней панели.

Красная литера V на логотипе VRS обозначают победу (Victory)
Красная литера V на логотипе VRS обозначают победу (Victory)

Кресла, руль, двери, подлокотники и чехол на рычаге коробки передач украшены прострочкой толстыми красными нитями, которую в компании окрестили Diamond-Cross (дословный перевод — Алмазный крест, но здесь присутствует игра слов: diamond переводится с английского и как алмаз, и как ромб). Спортивный руль украшает логотип RS, расположившийся на его нижней спице. Задние сиденья тоже обиты перфорированной алькантарой, имеют прострочку красными нитями и «карбоновые» вставки, но их форма и функциональность, по сравнению с задними сиденьями обычного кроссовера Skoda Kodiaq, не изменились.

Обновленные логотипы RS вышиты на спинках передних кресел
Обновленные логотипы RS вышиты на спинках передних кресел

У Skoda Kodiaq RS будет виртуальная приборная панель, причем ее графика отличается от применяемой на обычных версиях кроссовера. Педали получили алюминиевые накладки с резиновыми вставками. Полка слева для отдыха ноги осталась обычной пластиковой.

Фото: Skoda

Рассекречен салон спортивной версии Skoda Kodiaq
Рассекречен салон спортивной версии Skoda Kodiaq
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Отзывы о Skoda Kodiaq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительность, хорошая связка дизель + 7DSG, simply clever, качество исполнения

Недостатки:

Неудобная (субъективно) посадка сиденья водителя, подвеска неожиданно "козлит" на асфальте, цена

Комментарий:

Читайте обзор Путешествие на Kodiaq, там есть подробности

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