Бекмамбетов решил продать Волгу из «Черной молнии». Просит не много!

В Сети появилось объявление о продаже ГАЗ-21 Волга по имени «Черная молния» из одноименного фильма. Машину не готовы отдать первому встречному, но готовы торговаться.

На одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей появилась ГАЗ-21 Волга, которая была главным героем фильма «Черная молния» Тимура Бекмамбетова. Владельцем седана, если верить объявлению, является сам режиссер.

Волга 1970 года выпуска находится в отличном состоянии и готова к поездкам. На ее одометре 100 000 километров пробега, а под капотом стоит 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 75 л.с.

Волгу не готовы отдать первому встречному, кто заплатит требуемую сумму — 600 000 рублей. Нынешний хозяин желает, чтобы автомобиль попал в руки ценителя и прожил долгую жизнь. «Автомобиль для ценителей», — указано в объявлении. Правда, тут же идет сноска о том, что торг уместен, так что счастливчику машина может достаться и дешевле.

В данный момент «Черная молния» стоит на территории Московского политехнического института, где ее и можно осмотреть перед покупкой.

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Фото: Avito.ru