Яндекс будет тестировать беспилотные такси в Сколково

Беспилотные такси начнут работать на территории инновационного центра «Сколково» уже этой осенью.

На переднем пассажирском сидении автомобиля «Яндекс.Такси» сидит инженер компании, который его контролирует
На переднем пассажирском сидении автомобиля «Яндекс.Такси» сидит инженер компании, который его контролирует

Осенью беспилотные автомобили «Яндекс.Такси» начнут обслуживать работников и посетителей «Сколково». Информация о поездках будет собираться и анализироваться для дальнейшего совершенствования беспилотного сервиса.

«В „Сколково“ действительно заработает тестовая зона для передвижения беспилотных автомобилей „Яндекс.Такси“. По территории „Сколково“ можно будет перемещаться на беспилотнике „Яндекс.Такси“. В машине на пассажирском сиденье будет находиться опытный инженер, контролирующий автомобиль», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Яндекса».

Аналогичная тестовая зона беспилотных такси компании действует с августа этого года на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане. По информации «Яндекса», в первую же неделю услугами беспилотных перевозчиков там воспользовались несколько сотен пассажиров.

Разработкой беспилотных автомобилей, занимающихся коммерческими перевозками людей, компания «Яндекс» занимается с 2016 года. Основываются работы на машинном обучении, компьютерном зрении и навигации. В результате современные беспилотники компании способны самостоятельно двигаться по выбранному маршруту, объезжая препятствия и останавливаясь там, где это необходимо, при этом не нарушая Правила дорожного движения.

Степень автономности беспилотных такси «Яндекса» соответствует уровням «4» и «4+». Эти уровни достаточно продвинуты и практически не требуют вмешательства человека в управление транспортным средством. Всего на данный момент существует пять уровней автономности автомобилей, на высшем из которых, пятом, транспорт даже не оборудуется органами управления. Просто, понятно и наглядно о том, чем различаются разные уровни автономности автомобилей, рассказали специалисты компании BMW в своем коротком видеоролике.

Фото: Яндекс

Видео: Youtube / BMW Group

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые