Яндекс будет тестировать беспилотные такси в Сколково

Осенью беспилотные автомобили «Яндекс.Такси» начнут обслуживать работников и посетителей «Сколково». Информация о поездках будет собираться и анализироваться для дальнейшего совершенствования беспилотного сервиса.
«В „Сколково“ действительно заработает тестовая зона для передвижения беспилотных автомобилей „Яндекс.Такси“. По территории „Сколково“ можно будет перемещаться на беспилотнике „Яндекс.Такси“. В машине на пассажирском сиденье будет находиться опытный инженер, контролирующий автомобиль», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Яндекса».
Аналогичная тестовая зона беспилотных такси компании действует с августа этого года на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане. По информации «Яндекса», в первую же неделю услугами беспилотных перевозчиков там воспользовались несколько сотен пассажиров.
Разработкой беспилотных автомобилей, занимающихся коммерческими перевозками людей, компания «Яндекс» занимается с 2016 года. Основываются работы на машинном обучении, компьютерном зрении и навигации. В результате современные беспилотники компании способны самостоятельно двигаться по выбранному маршруту, объезжая препятствия и останавливаясь там, где это необходимо, при этом не нарушая Правила дорожного движения.
Степень автономности беспилотных такси «Яндекса» соответствует уровням «4» и «4+». Эти уровни достаточно продвинуты и практически не требуют вмешательства человека в управление транспортным средством. Всего на данный момент существует пять уровней автономности автомобилей, на высшем из которых, пятом, транспорт даже не оборудуется органами управления. Просто, понятно и наглядно о том, чем различаются разные уровни автономности автомобилей, рассказали специалисты компании BMW в своем коротком видеоролике.
- Автопроизводители уже готовы вывести на дороги общего пользования беспилотные тягачи на электрической тяге.
- На сегодняшний день самой интересной идеей использования беспилотных автомобилей можно назвать предложение компании Renault.
Фото: Яндекс
Видео: Youtube / BMW Group
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