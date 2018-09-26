Geely готовит замену кроссоверу Atlas

Китайская компания Geely решила, что внешний облик и уровень оснащения кроссовера Atlas уже успели устареть и без нововведений его не получится успешно продавать в Европе и России.

Geely Atlas
Geely Atlas

Geely > Atlas

Geely Atlas нового поколения
Geely Atlas нового поколения

Действительно, автомода успела уйти далеко вперед, а скошенные к лобовому стеклу решетки радиаторов уже не котируются — в тренде прямые, отвесные «носы». Иные требования предъявляются и к внутренней организации интерьера, а также к интеграции смартфонов с бортовыми системами автомобилей.

Китайские папарацци обнаружили и сфотографировали новое поколение кроссовера Geely Boyue, продающегося в России под именем Atlas, который уже проходит испытания на дорогах общего пользования Поднебесной. Это значит, что мировая, а также российская премьера автомобиля не за горами.

Салон кроссовера Geely Atlas нового поколения
Салон кроссовера Geely Atlas нового поколения

В новом поколении кроссовер Geely Atlas станет немного больше, но сохранит привычные пропорции. Решетка радиатора теперь расположена вертикально, по бокам ее находятся узкие фары, а сразу над ними начинается капот со сложным рельефом поверхности. По бокам бампера, где прежде были противотуманные фары, появились два больших дополнительных воздухозаборника. Основной средний воздухозаборник тоже увеличился. Больше стали и боковые зеркала заднего вида.

В салоне нового Атласа перемен не меньше: большой сенсорный экран на центральной консоли с яркой декоративной вставкой под ним, короткий селектор коробки передач, больше похожий уже не на рычаг, а на джойстик, рядом — прямо под рукой водителя — находится пульт управления бортовыми системами автомобиля.

Geely Atlas нынешнего поколения
Geely Atlas нынешнего поколения

Весьма вероятно, что в основу этого кроссовера Atlas легла новая модульная платформа компании Geely, о которой мы писали в середине лета. Это значит, что автомобиль может получить новую линейку двигателей, в которую войдет и гибридная силовая установка. Сегодня Geely Atlas оснащается атмосферными бензиновыми моторами объемом 2 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 л.с. соответственно. Тем временем автопроизводители постепенно переходят на турбированные двигатели меньшего объема, но большей мощности. Есть подобный агрегат и у Geely — его китайская компания разработала в сотворчестве с Volvo. Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 л.с. Не исключено, что под капотом тестового экземпляра нового поколения кроссовера Geely Atlas стоит именно он.

Салон кроссовера Geely Atlas нынешнего поколения
Салон кроссовера Geely Atlas нынешнего поколения

В данный момент компания Geely предлагает российским автомобилистам кроссовер Atlas по цене от 1 049 990 рублей. Полноприводная версия автомобиля с 2,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач стоит от 1 379 990 рублей.

Фото: Geely, Autohome.com.cn

Geely готовит замену кроссоверу Atlas
Geely готовит замену кроссоверу Atlas
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