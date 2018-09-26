Geely готовит замену кроссоверу Atlas

Китайская компания Geely решила, что внешний облик и уровень оснащения кроссовера Atlas уже успели устареть и без нововведений его не получится успешно продавать в Европе и России.

Geely Atlas нового поколения

Действительно, автомода успела уйти далеко вперед, а скошенные к лобовому стеклу решетки радиаторов уже не котируются — в тренде прямые, отвесные «носы». Иные требования предъявляются и к внутренней организации интерьера, а также к интеграции смартфонов с бортовыми системами автомобилей.

Китайские папарацци обнаружили и сфотографировали новое поколение кроссовера Geely Boyue, продающегося в России под именем Atlas, который уже проходит испытания на дорогах общего пользования Поднебесной. Это значит, что мировая, а также российская премьера автомобиля не за горами.

Салон кроссовера Geely Atlas нового поколения

В новом поколении кроссовер Geely Atlas станет немного больше, но сохранит привычные пропорции. Решетка радиатора теперь расположена вертикально, по бокам ее находятся узкие фары, а сразу над ними начинается капот со сложным рельефом поверхности. По бокам бампера, где прежде были противотуманные фары, появились два больших дополнительных воздухозаборника. Основной средний воздухозаборник тоже увеличился. Больше стали и боковые зеркала заднего вида.

В салоне нового Атласа перемен не меньше: большой сенсорный экран на центральной консоли с яркой декоративной вставкой под ним, короткий селектор коробки передач, больше похожий уже не на рычаг, а на джойстик, рядом — прямо под рукой водителя — находится пульт управления бортовыми системами автомобиля.

Geely Atlas нынешнего поколения

Весьма вероятно, что в основу этого кроссовера Atlas легла новая модульная платформа компании Geely, о которой мы писали в середине лета. Это значит, что автомобиль может получить новую линейку двигателей, в которую войдет и гибридная силовая установка. Сегодня Geely Atlas оснащается атмосферными бензиновыми моторами объемом 2 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 л.с. соответственно. Тем временем автопроизводители постепенно переходят на турбированные двигатели меньшего объема, но большей мощности. Есть подобный агрегат и у Geely — его китайская компания разработала в сотворчестве с Volvo. Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 л.с. Не исключено, что под капотом тестового экземпляра нового поколения кроссовера Geely Atlas стоит именно он.

Салон кроссовера Geely Atlas нынешнего поколения

В данный момент компания Geely предлагает российским автомобилистам кроссовер Atlas по цене от 1 049 990 рублей. Полноприводная версия автомобиля с 2,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач стоит от 1 379 990 рублей.

Geely Atlas появился на российском авторынке только в этом году и был показан на Московском автосалоне, но вот уже готовится новое поколение этого кроссовера.

Недавно кроссовер Geely Atlas проверили марафоном из Китая в Лондон.

Фото: Geely, Autohome.com.cn