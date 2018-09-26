Volvo V60 Cross Country: еще один кросс-универсал. Ждем в России!

Volvo рассекретила кросс-универсал нового 60-го семейства. Он не растерял элегантности, но заметно прибавил вседорожных способностей.

Volvo V60
Volvo V60

Volvo > V60

Шведы пошли по классическому пути и не стали выдумывать ничего нового. Предыдущее поколение у нас спросом не пользовалось, более крупный V70 Cross Country брали куда охотнее, поэтому появление нового поколения V60 Cross Country в нашей стране под вопросом. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Volvo V60 Cross Country: еще один кросс-универсал. Ждем в России!

Фото: Volvo

Volvo V60 Cross Country: еще один кросс-универсал. Ждем в России!
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