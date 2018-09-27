Обновленный Geely Emgrand 7 подорожал на 170 тысяч рублей

Китайская марка Geely объявила, что 23 ее российских дилера приступают к продажам обновленного седана гольф-класса — Emgrand 7. Автомобиль стал не только технологичнее, но и дороже. Цены подскочили разом на 170 тыс. рублей.

Ленточки в десяти открывшихся после ребрендинга дилерских центрах перерезались в режиме онлайн в ходе телемоста.

Что же за перезагрузка такая произошла с «китайцем», что объясняла бы новые экономические реалии? Начать, пожалуй, стоит с того, что цены представленного на недавнем Московском автосалоне седана решено было огласить в дилерском центре «Обухов Geely». Он примечателен тем, что является первым для этого дилера новым брендом за 20 лет существования — ранее «Обухов» продавал только Volvo. Генеральный директор «Обухова» Олег Амелин объяснил такую новость просто: ничего нелогичного, мол, не вижу — бренды-побратимы.

Нам, приехавшим в подмосковное Картмазово журналистам, правда, не так-то просто было найти затерявшийся на задворках одного из самых крупных дилерских центров Volvo в Европе новый автосалон. Хотя и оформлен он, как и положено всем теперешним точкам Geely, согласно бренд-буку: фирменная обрешетка, орнамент с буквицей «G» и новый логотип марки на фасаде зданий, а также новые стойки информации и мебель внутри самих построек.

Теперь все дилерские центры Geely будут выглядеть так.

Тимофей Чайковский, директор по продажам и развитию дилерской сети «Джили-Моторс», говорит, что еще девять перезапустившихся центров марки выглядят примерно так же (речь о втором дилере в Москве, а также салонах в Санкт-Петербурге, Московской области, Брянске, Воронеже, Рязани, Йошкар-Оле, Ижевске и Сургуте). Еще 13 дилеров в ближайшее время также займутся переоформлением.

После того как все красные ленточки по десяти адресам были перерезаны в режиме онлайн (на связь с Москвой салоны вышли по телемосту), собравшиеся переключились на Emgrand 7. Автомобиль достаточно крупный: при габаритах 4631x1789x1479 мм он имеет колесную базу, сопоставимую с VW Jetta (2650 мм), уступая, впрочем, лидеру по этому показателю — новому Kia Cerato — 10 мм. Багажник, открывающийся лишь из салона, тоже впечатляет — 680 л. Жаль, правда, что ручку с внутренней стороны двери рестайлинговой модели так и не приделали: чтобы закрыть ее, вновь придется пачкать руки.

Передок у рестайлинговой модели полностью новый.

Зато у новичка теперь объемная решетка радиатора, новые передний бампер и оптика, бесключевой доступ и запуск двигателя. В салоне стало больше мягкого пластика, сиденья получили двухкомпонентный уплотнитель, подстраивающийся под формы тела. А вот рулевая колонка по-прежнему регулируется лишь по высоте.

А теперь о неприятном. Пока на российский рынок выводятся лишь версии с максимальным 1,8-литровым мотором (133 л.с.). Он был знаком нам ранее по дорестайлу — это у него необслуживаемая на весь срок эксплуатации цепь ГРМ. В паре с ним на выбор предлагаются 5-ступенчатая механика. В исполнении «Комфорт» обновленный Emgrand 7 в этой версии будет доступен по цене 879 990 руб. (ранее — 709 000 руб.). С вариатором и в исполнении «Люкс» цена и того выше — 969 990 руб. (ранее — 799 000 руб.). Более доступных версий с 1,5-литровым бензиновым мотором под капотом придется подождать до следующего года.

Такие ценники на рестайлинговый седан Тимофей Чайковский объясняет новым качеством выводимого продукта, который теперь производится на белорусском «БелДжи». Как выяснилось, после памятной отзывной кампании 401 машины, произведенной в 2016 году на черкесском «Дервейсе», продажи дорестайла фактически были свернуты. Теперь же, после того как в «Джили-Моторс» убедились в лучшем качестве продукта, принято решение о его повторном запуске.

О том, что продажи обновленного Geely Emgrand 7 стартуют в конце сентября, «За рулем» стало известно на агустовском Московском международном автосалоне.

Цены на дорестайлинговый Emgrand 7 (с мотором 1,5 л и 5-ступенчатой механикой) в России стартовали с 649 тыс. руб. Само второе поколение седана появилось на нашем рынке в мае 2016 года.





Фото: Geely и Артур Саруханов