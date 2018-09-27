Chevrolet Niva снова дорожает. Не прошло и полугода!

На этот раз завод сообщил о подорожании всех без исключения версий внедорожника Chevrolet Niva с 1 октября этого года. Повышение составило 5000 рублей вне зависимости от комплектации.
Стоимость Chevrolet Niva с 1 октября 2018 года в зависимости от комплектации:
- L — 628 000 рублей
- LC — 671 000 рублей
- GL — 713 000 рублей
- LE — 715 000 рублей
- GLC — 762 500 рублей
- LE+ — 775 500 рублей.
Традиционно на GM-АВТОВАЗ очередное повышение цен объясняют удорожанием комплектующих и некими внешними факторами, суть которых завод никогда не раскрывал. Несмотря на устаревшую конструкцию и постоянно растущую цену Chevrolet Niva является постоянным участником топ-25 самых популярных новых автомобилей на российском рынке. За первые восемь месяцев этого года в России было продано 18 456 этих внедорожников, что на 5,9% меньше, чем годом ранее.
- Последний раз GM-АВТОВАЗ поднимал цены на Chevrolet Niva 1 июля этого года.
- В прошлом году была выпущена ограниченная серия автомобилей Chevrolet Niva уникального бронзового цвета с накладками на рамках дверей и рядом изменений в оформлении салона. Оценили такой автомобиль в 749 900 рублей.
Фото: GM-АВТОВАЗ
Читать комментарии (1)