Chevrolet Niva снова дорожает. Не прошло и полугода!

СП GM-АВТОВАЗ остается верным своей не самой лучшей традиции: повышать цены на единственную производимую модель раз в квартал.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

На этот раз завод сообщил о подорожании всех без исключения версий внедорожника Chevrolet Niva с 1 октября этого года. Повышение составило 5000 рублей вне зависимости от комплектации.

Стоимость Chevrolet Niva с 1 октября 2018 года в зависимости от комплектации:

  • L — 628 000 рублей
  • LC — 671 000 рублей
  • GL — 713 000 рублей
  • LE — 715 000 рублей
  • GLC — 762 500 рублей
  • LE+ — 775 500 рублей.

Традиционно на GM-АВТОВАЗ очередное повышение цен объясняют удорожанием комплектующих и некими внешними факторами, суть которых завод никогда не раскрывал. Несмотря на устаревшую конструкцию и постоянно растущую цену Chevrolet Niva является постоянным участником топ-25 самых популярных новых автомобилей на российском рынке. За первые восемь месяцев этого года в России было продано 18 456 этих внедорожников, что на 5,9% меньше, чем годом ранее.

Фото: GM-АВТОВАЗ

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Отзывы о Chevrolet Niva (14)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Много!

Недостатки:

Двигателю не хватает не столько кобыл,сколько момента.

Комментарий:

Были 2003,2010 и сейчас 2017-го года выпуска. По её возможностям,характеристикам и стоимости владения,конкурентов даже близко нет.

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