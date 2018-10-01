Ожившие мертвецы: Жигули и Toyota провели год под землей

Команда «Гараж 54» из Новосибирска, ведущая видеоблог на «Ютубе», попыталась завести автомобили, которые год провели под землей. Закопаны были ВАЗ-2101 Жигули, Toyota Corsa и Audi 100 — все три карбюраторные. Блогеры собирались проверить, кто окажется выносливее: «русский», «немец» или «японец»? Сложнее всего было очистить машины от налипшей глины и грязи. Сырая земля проникла в салон и моторный отсек. Но Жигули завелись довольно быстро, чуть дольше пришлось повозиться с Тойотой, а вот Ауди, увы, оживить не удалось.
Теперь перед парнями стоит задача — убрать и утилизировать отработавшее свое автомобили.
- Неунывающие ребята уже успели полетать на Оке, привязав ее к аэростату, правда, потом владельцем воздушного шара заинтересовалась прокуратура.
- А еще превратили старый Ford Scorpio в самый узкий автомобиль в мире. По крайней мере, по их утверждению.
Видео: YouTube
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