Ожившие мертвецы: Жигули и Toyota провели год под землей

Этот эксперимент команда «Гаража 54» начала еще год назад, закопав три автомобиля. Завести потом удалось только два.


Команда «Гараж 54» из Новосибирска, ведущая видеоблог на «Ютубе», попыталась завести автомобили, которые год провели под землей. Закопаны были ВАЗ-2101 Жигули, Toyota Corsa и Audi 100 — все три карбюраторные. Блогеры собирались проверить, кто окажется выносливее: «русский», «немец» или «японец»? Сложнее всего было очистить машины от налипшей глины и грязи. Сырая земля проникла в салон и моторный отсек. Но Жигули завелись довольно быстро, чуть дольше пришлось повозиться с Тойотой, а вот Ауди, увы, оживить не удалось.

Теперь перед парнями стоит задача — убрать и утилизировать отработавшее свое автомобили.

Видео: YouTube

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