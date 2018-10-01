Власти США лишили Маска должности в Тесле. Как тебе такое, Илон?

Глава компании Tesla заключил досудебное соглашение с Комиссией по ценным бумагам США и лишится поста председателя правления компании. Заодно заплатит штраф в 20 милн долларов.

Началось все в начале августа, когда Маск разместил твит о том, что если акции Теслы достигнут 420 долларов за штуку, то компания будет готова выкупить их на сумму в 82 млрд долларов. И что у него есть инвестор, готовый финансировать такую сделку. Акции компании, естественно, тут же подскочили, немного недотянув до заветной цифры. Позднее выяснилось, что никаких договоренностей у Маска не было.

Это очень не понравилось Комиссии по ценным бумагам (SEC), которая приравнивает любые заявления топ-менеджеров в соцсетях к официальным заявлениям, таким как сообщение для инвесторов или пресс-релиз. SEC подала иск в суд с требованием запретить Маску занимать руководящие посты в публичных компаниях. SEC — это не какой-нибудь частный мелкий акционер, так что исход суда был фактически предрешен. Потому в Тесле предпочли договориться в досудебном порядке.

В итоге Илон Маск сохранит за собой пост генерального директора Tesla Inc., но в течение 45 дней должен уйти в отставку с поста председателя правления компании. Вернуться он сможет не ранее чем через три года. Также он заплатит 20 млн долларов штрафа за свое неосторожное высказывание. Еще 20 млн долларов заплатит сама Tesla. Кроме того, правление Теслы введет в совет директоров еще двух независимых директоров.

На фоне иска SEC акции Tesla в прошлую пятницу упали на 14%, до 264,7 доллара. Для сравнения: после твита Маска акции подскочили на 11%, до 379,57 доллара за штуку, достигнув рекордного показателя за последний год.

Маск является крупнейшим акционером Теслы, ему принадлежит 20% компании, которая по капитализации обогнала некоторых традиционных автопроизводителей. Впрочем, этот показатель хорош только на бумаге: пока производитель электромобилей квартал за кварталом отчитывается об убытках.

Аналитики и инвесторы, как ни странно, положительно восприняли эту новость. Многие из тех, кто владеет акциями американского производителя электромобилей, называют компанию «Tesla private», из-за того что многие ключевые решения Маск принимает единолично. Кроме того, он ввел в совет директоров своего брата Кимбала. После поднявшейся волны негодования в совете директоров появились независимые директоры: Руперт Мердок (Twenty-First Century Fox) и Линда Джонсон Райс (Johnson Publishing).

Невероятно, но Маск воздержался от каких-либо комментариев по поводу соглашения с SEC. Tesla лишь выпустила заявление, в котором выразила поддержку всем его действиям. А твиттер Маска заполнен постами о ракетах SpaceX и извинениями с задержкой поставок предоплаченных седанов Tesla Model 3.

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Фото: Actionpress/ТАСС