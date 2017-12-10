Самый «внедорожный» VW Tiguan: российские цены и комплектации

Компания рассказала о спецверсии Offroad популярного кроссовера, который демонстрировался на Московском международном автосалоне.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Чтобы соответствовать названию, у кроссовера заменили бамперы: передний получил увеличенный до 26 градусов угол съезда. Кроме того, новую версию легко опознать по окрашенным в черный зеркалам, 17-дюймовым легкосплавным колесам, светодиодным фонарям и спойлеру над задней дверью.

Volkswagen Tiguan Offroad предлагается с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и бензиновым турбомотором такого же объема мощностью 180 л.с. При этом первая версия предлагается исключительно с механической коробкой передач, а бензиновый вариант — с 7-ступенчатой роботизированной DSG. Обе версии полноприводные.

Интерьер VW Tiguan Offroad имеет комбинированную отделку из ткани и искусственных материалов. В оснащение входят резиновые коврики с названием спецверсии, металлические накладки на педали и пороги.

В стандартное оснащение также входят виртуальная приборная панель, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, Android Auti и MirrorLink, а также камера заднего вида, парктроники, багажная дверь с электроприводом.

За доплату доступен пакет Innovation, который включает в себя бесключевой доступ в салон и пуск двигателя с кнопки, автопарковщик, светодиодные фары с подсветкой поворотов, систему автоматического переключения света дальний/ближний, адаптивный круиз-контроль с «пробочным» режимом (машина сама возобновляет движение даже после полной остановки).

Кроме того, для версии Offroad предлагаются отдельные опции: складной фаркоп с электроприводом, 18-дюймовые легкосплавные колеса, предпусковой отопитель с дистанционным пуском и таймером.

Машина доступна в белом цвете, белом металлике, серебристом металлике, черном «перламутре». Крыша может быть окрашена в черный цвет.

Версия с бензиновым двигателем обойдется минимум в 2 039 000 рублей, вариант с турбодизелем — в 1 969 000 рублей.

Фото: Volkswagen

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen Tiguan (11)

Volkswagen 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Владею и балдею. Очень низкий расход, до 100 км в час легко выбираюсь из 6 лна 100км. 9мая вечером ехал по мкаду и поивез 5,5лна 100км. Гоняю по платной Москва Воронеж, 135 кмч ест 7,5. Салон прекрасный, климат песня.

Недостатки:

Жестковат, багажник впритык.

Комментарий:

Купил в августе 17 года, нужна машина гонять в Москву, ни из чего не выбирал. Читал ЗР статья Битва не равных. Дилер дал скидку 150  тысяч за шестерку 1984 г. Даже не показал, условие было, чтобы кто-то ее выкупил. Оценили в 10 тысяч, друг выкупил за 15 тысяч. Итак Тигуан, 1,4 , 150 лс, комплекта...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые