В Россию привезли Toyota Fortuner TRD. Цены известны

На российском рынке предлагают новую версию внедорожника, над которой поработало тюнинг-ателье Toyota Racing Development.

С сегодняшнего дня стартовал прием заказов на новую версию Toyota Fortuner TRD. Автомобиль создан на базе комплектации «Элеганс», у него чуть изменены передний и задний бамперы, другая решетка радиатора, черная окантовка противотуманных фар, а узнать такой автомобиль можно по характерной эмблеме серии TRD. В оснащение автомобиля входят светодиодные фары ближнего и дальнего света и передние противотуманные фары, климат-контроль, семь подушек безопасности, мультимедиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, 17-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, камера заднего вида, перчаточный ящик с обогреваемым и охлаждаемым отделениями и многое другое.

Внедорожник оснащен дополнительным электрическим отопителем салона, догревателем двигателя, электрообогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, руля, передних сидений и боковых зеркал. Автомобиль в этой комплектации предложат только с 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. Попросят за Toyota Fortuner в версии TRD 2 866 000 рублей.



Напомним, что Toyota Racing Development (TRD) — подразделение производителя, в специализацию которого входит подготовка спортивных автомобилей и внедорожников, а также выпуск тюнинговых компонентов для серийных моделей.

Как ведет себя стандартный Форчунер на реальном бездорожье, можно посмотреть в нашем видеосюжете.



Кстати, недавно производитель поднял цены на все автомобили своей модельной линейки в России. Не избежал этой участи и Fortuner, цены на которой теперь начинаются от 1 млн 999 тыс. рублей.

Фото: Toyota