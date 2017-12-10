В Россию привезли Toyota Fortuner TRD. Цены известны

На российском рынке предлагают новую версию внедорожника, над которой поработало тюнинг-ателье Toyota Racing Development.

Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

Toyota > Fortuner


С сегодняшнего дня стартовал прием заказов на новую версию Toyota Fortuner TRD. Автомобиль создан на базе комплектации «Элеганс», у него чуть изменены передний и задний бамперы, другая решетка радиатора, черная окантовка противотуманных фар, а узнать такой автомобиль можно по характерной эмблеме серии TRD. В оснащение автомобиля входят светодиодные фары ближнего и дальнего света и передние противотуманные фары, климат-контроль, семь подушек безопасности, мультимедиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, 17-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, камера заднего вида, перчаточный ящик с обогреваемым и охлаждаемым отделениями и многое другое.

Внедорожник оснащен дополнительным электрическим отопителем салона, догревателем двигателя, электрообогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, руля, передних сидений и боковых зеркал. Автомобиль в этой комплектации предложат только с 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. Попросят за Toyota Fortuner в версии TRD 2 866 000 рублей.

Напомним, что Toyota Racing Development (TRD) — подразделение производителя, в специализацию которого входит подготовка спортивных автомобилей и внедорожников, а также выпуск тюнинговых компонентов для серийных моделей.

В Россию привезли Toyota Fortuner TRD. Цены известны

Фото: Toyota

В Россию привезли Toyota Fortuner TRD. Цены известны

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