Новая BMW 3-й серии рассекречена: прощай, «линия Хофмайстера»

Из-за утечки в Сети оказались изображения седана BMW 3-й серии нового поколения до его официальной премьеры.

Перед публикой машина с индексом кузова G20 предстанет уже завтра на автосалоне в Париже, но в конфигураторе американского отделения на несколько часов появились ее изображения. Досадную оплошность быстро поправили, однако снимки успели расползтись по Сети.

Самое важное изменение в новой «трешке» — знаменитая «линия Хофмайстера», характерный изгиб в районе задних дверей. Пока неизвестно, почему в BMW сделали эту линию более стреловидной, ведь это решение является визитной карточкой моделей из Мюнхена и используется на протяжении уже многих десятилетий.

Облик BMW 3-й серии теперь более резкий: серьезно увеличилось число прямых линий и острых граней. Полностью изменился рисунок фар, радиаторная решетка стала крупнее, бамперы получили иную форму.

Полностью изменилась и архитектура интерьера. Судя по фотографиям, топовые версии получат виртуальную приборную панель с такой же графикой, что и у BMW X5. На центральном тоннеле топовой на момент старта версии 340i отсутствует традиционный джойстик выбора режимов автомата. Пока непонятно, как они будут переключаться: с помощью кнопок или же джойстик превратился в подрулевой рычажок, как это делает на некоторых моделях Mercedes-Benz.

BMW 3-й серии с индексом G20 построено на модульной платформе CLAR: ее баварцы используют практически для всех новых моделей. За счет широкого применения алюминия и сверхвысокопрочных сталей масса машины снизится по сравнению с предшественником в среднем на 55 кг (разница в весе зависит от модификации).

На прошлой неделе BMW назвала российские цены на возрожденный родстер Z4.

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Фото: BMW