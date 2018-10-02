Депутат попросил МВД и Банк России проверить ОСАГО на убыточность

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, страховщики лукавят насчет убыточности этого вида страхования, а также преувеличивают ущерб, который наносят сообществу так называемые автоюристы.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку в сфере ОСАГО.

В сентябре в Совфеде и Госдуме состоялись слушания по вопросу реформирования ОСАГО, расширения тарифного коридора ОСАГО, отмены коэффициентов мощности (КМ) и территориальности (КТ), которые применяются при расчете стоимости полиса, напомнил депутат. Все эти меры объясняют высокой убыточностью данного вида страхования, но об этом в страховом сообществе говорят уже несколько лет. В доказательство страховщики приводят цифры, например, что ущерб, который наносят рынку ОСАГО страховые мошенники, составляет от 50 до 70 млрд рублей в год, а правоохранительные органы не могут им противостоять в силу «непрофессионализма и коррумпированности».

Поэтому руководитель Банка России обратился к президенту РФ, а тот дал поручение МВД рассмотреть это обращение. Однако ни крупные страховые компании, ни Банк России, ни РСА не смогли подтвердить ни одного из вышеизложенных фактов. Более того, сотрудники МВД установили, что ущерб от страховых мошенников на рынке ОСАГО не превышает 1% всех выплат, а убыточность вызвана злоупотреблениями самих страховщиков. Многие страховые компании уходили с рынка недобровольно, собрав с клиентов деньги и не осуществив выплаты, это подтверждают и в РСА. То есть недобросовестные страховщики ухитрились вывести с рынка ОСАГО около 24 млрд рублей, передает слова политика РИА Новости.

Депутат в своем письме попросил Колокольцева сообщить о выполненной работе по противодействиям злоупотреблению в сфере ОСАГО, с указанием размера ущерба, причиненного мошенниками в этой сфере автострахования. Он также попросил главу МВД проверить сумму вывода денежных средств недобросовестными страховщиками из страховых компаний и также сообщить о результатах.

Главу Банка России Эльвиру Набиуллину Лысаков попросил сообщить, «какой период деятельности рынка ОСАГО будет предметом нового исследования» и «на каких исходных данных основаны исследования тарифов ОСАГО, с детализацией показателей». А также каким образом учтены в ходе этих исследований потери, произошедшие по вине страховых компаний, в размере 24,2 млрд рублей, а также потери, произошедшие по вине компании Росгосстрах. Еще депутата интересует вопрос, как при расчетах убыточности учитывается инвестиционный доход страховых компаний и каков его размер.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС