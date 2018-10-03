Кто едет по Грузии на Bentley с бюстом Сталина на капоте? Это же Джереми Кларксон!

Популярный телеведущий не устает удивлять. Подробности — в этом видеосюжете.

Джереми Кларксон проехал по Грузии на новом Bentley Continental, к капоту которого был прикреплен бюст Иосифа Сталина, снимал этот видеосюжет грузинский Первый канал.



Вместе со своей группой Кларксон осмотрел Батуми и Гори, где посетил музей Сталина. Сейчас они готовят материал об известных мировых диктаторах, до этого побывали в Китае, где снимали музей Мао Цзедуна. Тема тиранов всегда актуальна, философски отметил известный телеведущий.



Кларксон с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем вел передачу Top Gear на BBC с 2002 по 2015 годы. После того, как его со скандалом уволили из проекта, он перешел на кабельный канал Amazon Prime, где выпускает программу Grand Tour, в которой вместе с соведущими путешествует по всему миру.

Джереми Кларксона уволили из Top Gear за конфликт с продюсером Ойсином Тимоном. Ведущий устроили безобразную сцену во время съемок из-за того, что на площадке не оказалось стола с закусками.

Видео: YouTube