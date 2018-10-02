В России отзывают 28,7 тыс. кроссоверов Hyundai Creta

Причиной отзыва стала возможная неисправность крепежа топливного шланга.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Росстандарт информирует владельцев об отзыве на российском рынке автомобилей Hyundai Creta, реализованных с начала продаж по 29 ноября 2017 года, с VIN—кодами, размещенными в приложении на сайте ведомства.

«Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга», — говорится на сайте Росстандарта.

Владельцев таких машин приглашают посетить ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На кроссоверах проверят зазор между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости и в случае необходимости заменят трубку заливной горловины.

Все ремонтные работы в рамках сервисной акции производятся бесплатно для автовладельцев.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Hyundai Creta (8)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

За такие деньги ничего больше подобного не взять

Недостатки:

Алгоритм работы пары: двигатель — коробка АКПП

Комментарий:

Машиной владею 4 месяца. 4000 тысячи с небольшим — пробег. Брал два литра полный привод, в макс. комплектации со всеми пакетами. А иначе смысла нет (как мне кажется). В какой нибудь комплектации чего не хватает, а пакеты не всегда можно использовать по отдельности. Ну это не главное. Машина замеч...

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