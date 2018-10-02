В России отзывают 28,7 тыс. кроссоверов Hyundai Creta

Причиной отзыва стала возможная неисправность крепежа топливного шланга.

Росстандарт информирует владельцев об отзыве на российском рынке автомобилей Hyundai Creta, реализованных с начала продаж по 29 ноября 2017 года, с VIN—кодами, размещенными в приложении на сайте ведомства.

«Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга», — говорится на сайте Росстандарта.

Владельцев таких машин приглашают посетить ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На кроссоверах проверят зазор между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости и в случае необходимости заменят трубку заливной горловины.

Все ремонтные работы в рамках сервисной акции производятся бесплатно для автовладельцев.

Летом на российском рынке появилась лимитированная серия Hyundai Creta, тиражом всего 1800 экземпляров.

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Фото: «За рулем»