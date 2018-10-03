Опрокинувшийся на МКАДе автокран перекрыл движение

Автокран упал в районе Бесединского моста, где ведутся строительные работы.

Автокран на МКАДе завалился на грузовик

Причиной опрокидывания автокрана стало не дорожно-транспортное происшествие, а простая невнимательность оператора, который при разгрузке железобетонных изделий допустил ошибку. В результате автомобиль с поднятой стрелой крана рухнул набок вместе с поднимаемым грузом.

Авария случилась сегодня в Южном округе столицы в районе Бесединского моста, на 19-м км Московской кольцевой автодороги. На фотографии видно, что автокран завалился на грузовик для перевозки бетонных плит, и вместе они перекрыли три полосы.

«На 19-м км внутренней стороны МКАД при перегрузке железобетонных изделий опрокинулся автокран. На месте аварии ограничено движение транспорта. Пострадавших нет», — рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по столице.

Опрокидывание произошло в час-пик, когда на дорогах Москвы, включая кольцевую, очень плотное движение. Из-за аварии образовались многокилометровые пробки. Препятствие в виде автокрана было ликвидировано. В результате аварии никто не пострадал.

«Последствия дорожно-транспортного происшествия с участием автокрана на 19-м км МКАД устранены, движение возобновлено», — рассказали в ГИБДД.

В данный момент правоохранительными органами проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

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Фото: Сергей Гусев / ВКонтакте