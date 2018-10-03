Мерседес отзывает 1,3 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозов и багажника

Отзыву подлежат модели Mercedes-Benz S-класса, S-класса Coupe, GLE- и GLE-класса Coupe.

Росстандарт сообщает об отзыве 1,3 тыс. автомобилей марки Mercedes-Benz из-за возможных проблем, связанных с выявленными дефектами в тормозной системе и багажнике.

Отзыву подлежат 1023 автомобиля Mercedes-Benz типов 166 (GLE-класс), 292 (GLE-класс Coupe) и 234 автомобиля Mercedes-Benz типов 222 (S-класс), 217 (S-класс Coupe).

Отзыв автомобилей GLE-класса и GLE-класса Coupe связан с тем, что поршни задних тормозных суппортов могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией. Автомобили, попадающие под отзыв, продавались в 2018 году.

«На транспортных средствах необходимо удалить воздух из гидравлической тормозной системы заднего моста», — говорится в сообщении Росстандарта.

Кроме того, в автомобилях S-класса и S-класса Купе, реализованных с 2017 по 2018 годы, могут отсутствовать две гайки фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике.

«На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена блока силовых предохранителей», — отмечается в релизе.

Дилеры уведомят владельцев этих автомобилей о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Проверить, не попадает ли автомобиль под отзыв, владельцы могут и самостоятельно, сверив VIN-код своей машины со списком, размещенным на сайте Росстандарта.

Все работы в рамках отзывной кампании выполняются бесплатно.

Последний раз Мерседесы С- и Е-класса отзывали из-за отваливающихся спинок кресел.

В начале июня Daimler отзывал в России фургоны Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за возможной неисправности двигателя.

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