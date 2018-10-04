Peugeot и Citroen отзывают в России автомобили из-за дефектных двигателей

Под сервисную кампанию попали автомобили, проданные с ноября 2017 года по июнь 2018 года.

Peugeot Traveller

Компании Peugeot и Citroen отправили в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уведомление о добровольном отзыве 453 автомобилей моделей Expert и Traveller (Peugeot), а также Jumpy и Spacetourer (Citroen), проданных российским покупателям в период с ноября 2017 года по июнь 2018 года.

Причиной отзыва стал некорректный алгоритм работы системы охлаждения двигателя, что может привести к перегреву мотора. Все работы по устранению неисправности будут проводиться бесплатно для владельцев специалистами ближайшего официального дилера Peugeot и Citroen.

Для устранения неисправности необходимо лишь обновить программу компьютера двигателя, что изменит параметры управления работой системы охлаждения.

Дилеры Peugeot и Citroen оповестят владельцев попавших под сервисную кампанию автомобилей по телефону либо при помощи писем, но узнать, попал ли ваш автомобиль под отзыв, можно сверившись со списком VIN-кодов, опубликованном на сайте Росстандарта в едином PDF-файле.

Фото: Peugeot