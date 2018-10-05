По кочкам и ухабам: обновленный УАЗ Патриот испытали на бездорожье

Это заводская проверка внедорожника на прочность, которую устроили ему водители из отдела форсированных испытаний.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot


Водители-испытатели из отдела форсированных испытаний проверяли обновленный УАЗ Патриот на спортивной кроссовой трассе. Нагрузки здесь на автомобиль серьезные — 1,5 километра в таких условиях равны примерно ста километрам в обычных. Тестовый Патриот прошел не одну сотню подобных испытаний. Как это было — смотрите в ролике.

Комментариев под видео немало, наш народ ничем не удивишь. Один пользователь пишет, что «каждый день так на работу ездит», а другой просит заводчан еще также ударно поработать над коррозионной стойкостью модели, которая лично его останавливает от покупки внедорожника.

Видео: YouTube

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Отзывы о УАЗ Patriot (19)

УАЗ 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

мультимедиа

Недостатки:

неоправданно высокая цена , нет уверенности в поездке, слабые рессоры

Комментарий:

Старый добрый топорный уаз в новой упаковке, а по ходовой ничего нового не появилось, все те же проблемы — вибрация от двигателя по всему кузову, тугая коробка, козлит, дорогу держать ровно не может, приходиться подруливать как дальнобойщик.

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