По кочкам и ухабам: обновленный УАЗ Патриот испытали на бездорожье

Это заводская проверка внедорожника на прочность, которую устроили ему водители из отдела форсированных испытаний.

Водители-испытатели из отдела форсированных испытаний проверяли обновленный УАЗ Патриот на спортивной кроссовой трассе. Нагрузки здесь на автомобиль серьезные — 1,5 километра в таких условиях равны примерно ста километрам в обычных. Тестовый Патриот прошел не одну сотню подобных испытаний. Как это было — смотрите в ролике.

Комментариев под видео немало, наш народ ничем не удивишь. Один пользователь пишет, что «каждый день так на работу ездит», а другой просит заводчан еще также ударно поработать над коррозионной стойкостью модели, которая лично его останавливает от покупки внедорожника.

На предсерийном Патриоте 2019 модельного года с новым мотором, развитой «шумкой» и переделанным шасси довелось поездить и журналистам «За рулем». Отчет об этом читайте в нашем материале.



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Видео: YouTube