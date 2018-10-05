На российском рынке отзывают Mini Countryman

Под отзыв попали 467 кроссоверов, которые нашли своих покупателей с 2017 по 2018 год.

Росстандарт сообщает об отзыве кроссоверов Mini Countryman (серия F60), реализованных c января 2017 года по 2018 год, с VIN-кодами, список которых можно найти на сайте ведомства. В ходе эксплуатации автомобилей выяснилось, что в них отсутствует защитный кожух насоса высокого давления. В случае аварии может произойти повреждение насоса высокого давления и, как следствие, вытекание топлива. Есть вероятность и возгорания.

Официальные дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей Mini Countryman о проведении сервисной кампании и попросят их заехать в ближайший сервисный центр для устранения недочета, а именно для установки защитного кожуха на насос высокого давления.

Владельцы машин могут и сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем. Все ремонтные работы проводят бесплатно для владельцев этих машин.

С другими отзывными кампаниями, которые сейчас проходят в России, можно ознакомиться по ссылке.

Фото: «За рулем»