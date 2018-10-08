Шестиколесная Lada 6x6: «Гелик», завидуй!

Затейники из «Гаража 54» начали новый проект — они решили добавить Ладе 4х4 два дополнительных колеса.

Подобные проекты делали на базе Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender, но российских легковых автомобилей с подобной колесной формулой мы не припомним.

Пока этот автомобиль правильнее называть Lada 6x4 — к заднему мосту кардан не подведен, хотя и с этой проблемой мастера экспериментов над автомобилями обещают справиться. Представители «Гаража 54» говорят, что по большому счету серьезных проблем добавить российскому внедорожнику еще один мост не было.

На данный момент проект в зачаточной стадии — на автомобиль даже не установлены задние амортизаторы… Впрочем, смотрите видео, пусть создатели необычного автомобиля сами расскажут о том, как превратить банальную Lada 4x4 в машину, от одного вида которой прохожие будут сворачивать шеи.

Ранее «Гараж 54» на год закопал машины, а потом попробовал их завести. Что из этого вышло — смотрите здесь.

Неунывающие ребята уже успели полетать на Оке, привязав ее к аэростату, правда, потом владельцем воздушного шара заинтересовалась прокуратура.

А еще превратили старый Ford Scorpio в самый узкий автомобиль в мире. По крайней мере, по их утверждению.

Фото, видео: YouTube