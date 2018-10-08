Шестиколесная Lada 6x6: «Гелик», завидуй!

Затейники из «Гаража 54» начали новый проект — они решили добавить Ладе 4х4 два дополнительных колеса.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Подобные проекты делали на базе Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender, но российских легковых автомобилей с подобной колесной формулой мы не припомним.

Пока этот автомобиль правильнее называть Lada 6x4 — к заднему мосту кардан не подведен, хотя и с этой проблемой мастера экспериментов над автомобилями обещают справиться. Представители «Гаража 54» говорят, что по большому счету серьезных проблем добавить российскому внедорожнику еще один мост не было.

На данный момент проект в зачаточной стадии — на автомобиль даже не установлены задние амортизаторы… Впрочем, смотрите видео, пусть создатели необычного автомобиля сами расскажут о том, как превратить банальную Lada 4x4 в машину, от одного вида которой прохожие будут сворачивать шеи.

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Фото, видео: YouTube

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Отзывы о LADA 4x4 (18)

LADA 1999 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Великолепная обзорность и малый размер — для езды в городе. Исключительная проходимость, низкий вес и малая ширина — для загородных поездок. Аналогов, по этим качествам практически нет. Исключительная ремонтопригодность. Исключительные возможности для модернизации. Большой дорожный просвет — поле...

Недостатки:

Ломается всё, что теоретически может сломаться. Требует постоянного обслуживания, желательно в сервисе. Ржавеет всё металлическое, как внутри, так и снаружи. Пластиковое всё трескается. На скользкой дороге крайне неустойчива. При торможении, зад всегда стремится с разворотом обогнать передок. Ск...

Комментарий:

Нельзя сравнивать Ниву с Бентли и требовать от неё аналогичных характеристик. Нужно понять, что Нива, это особый класс машины, что-то ближе к "городскому квадроциклу"; её девиз "едем везде" и в городской суете и на трассе и по горам и по болоту, а потом отряхнется и опять блес...

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