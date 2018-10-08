АВТОВАЗ полностью перейдет на платформу Renault-Nissan к 2021 году

АВТОВАЗ к 2021 году начнет производство автомобилей на новой платформе Renault-Nissan, об этом на форуме «Автопром.Автокомпоненты», который прошел в Тольятти с 3 по 5 октября, рассказал вице-президент по закупкам Волжского автозавода Венкатран Мамиллапалле.

На тольяттинском форуме особое внимание уделили новой промышленной платформе, на которую к 2021 году готовится перейти Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

«Те модели, которые сейчас находятся в производстве, к 2021 году значительно изменятся. С внедрением новой промышленной платформы изменится Lada Vesta, изменится весь современный модельный ряд», — передает слова Мамиллапалле агентство «Автостат».

Он также отметил, что поставщикам предприятия важно повысить качество автокомпонентов, потому что предприятия Альянса могут использовать узлы и агрегаты, произведенные в России, по всему миру. Закупками компонентов для Альянса сейчас занимается организация АРНЗ. В кризисные годы поставщикам приходилось нелегко, объемы закупок снижались, их выручка падала. Теперь возникла новая проблема — не все поставщики готовы в короткие сроки нарастить объемы. Учитывая требования по повышению локализации, АВТОВАЗ начал поиски новых поставщиков. Нужны приводы колес, распредвалы, масляные насосы, тормозные диски, пружины, генераторы, инжекторы и еще много узлов и агрегатов отечественного производства. Найти производителей можно, прозвучало на конференции, но беда в том, что их продукция не соответствует стандартам Альянса. В связи с переходом на новую платформу проблему с поставщиками надо решать как можно скорее. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пообещал строить работу с поставщиками в заданном направлении и в рамках существующего автомобильного кластера.

Скорее всего, речь идет о доработанной версии платформы Global Access, в свою очередь усовершенствованной B0, на которой (по слухам) будет строиться следующее поколение Renault Logan. Кстати, Global Access легла в основу нового кроссовера Renault Arkana, предсерийный прототип которого показали на Московском автосалоне. Но целесообразно ли переводить на нее Весту — этот вопрос пока остается открытым.

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Фото: Интерпресс/ТАСС