Рекламные войны на дорогах: вызов принят

Сервис CarPrice ответил на рекламу торговой площадки Avito и разместил на улицах Москвы свой баннер с посланием конкуренту.

Ответный билборд от CarPrice с обыгранным названием Avito

В пятницу мы писали о начавшейся рекламной баталии между сервисами по продаже автомобилей CarPrice и Avito. Все началось с того, что рекламный баннер Avito мимикрировал под рекламу конкурента — сервиса CarPrice, надавив на его самое больное место.

Мы ждали ответного хода со стороны CarPrice. Укол тоже пришелся в больное место. Если верить рекламщикам CarPrice, то у Avito это — спрос. Вполне логично: либо у продавца автомобиль отрывают, как говорится, с руками, но по цене рождественской распродажи, либо продавец томится в ожидании, но с твердым намерением не упустить ни рубля. Это два совершенно разных подхода к перепродаже автомобиля, которые отстаивают два крупных сервиса, склоняя продавцов на свою сторону силы.

Как и Avito, CarPrice в ответной рекламе сыграл на словах, не выходя за рамки предложенных правил, но сделал это очень быстро, прибегнув к помощи современных технологий.

«CarPrice — очень динамичная компания. Мы увидели рекламу Авито вчера вместе с другими пользователями соцсетей. Не знаем, сколько готовились они, однако наш ответ был готов уже через два часа. Чтобы не затягивать с ответом, мы пошли на цифровые билборды. Можем продолжить, если у наших уважаемых партнеров будет желание продолжать», — прокомментировала появление нового рекламного щита пресс-секретарь CarPrice Анна Пухова.

На этот оперативный ответный шаг был получен комментарий, говорящий о том, что первый раунд рекламной баталии можно считать оконченным. Судя по всему, пока ничья.

«Цель нашей коммуникации заключается не в том, чтобы конкурировать с помощью рекламных щитов с другими игроками, а в том, чтобы донести свое ключевое сообщение до автомобилистов», — объясняет позицию компании пресс-секретарь Авито Алена Бурова.

Казалось бы, на этом нужно ставить точку — ключевые сообщения донесены, но нет. Коллеги поддевают друг друга, провоцируя на продолжение. Лучшим стимулом остается критика и, кажется, в Avito предлагают переходить на новый уровень спора.

«На наш взгляд, один диджитал-билборд CarPrice с сообщением, непонятным вне контекста, вряд ли можно считать значимым „ответом“ против большой адресной программы размещения „Авито Авто“. Мы, в свою очередь, не планируем делать „ответ ради ответа“ и в своих коммуникациях руководствуемся исключительно целесообразностью для бизнеса. Мы стремимся донести конкретную мысль до тех пользователей, которые рассчитывали продать машину по рыночной цене и разочаровались. В своем сообщении на билбордах „Авито Авто“ в очередной раз напоминает, что продать автомобиль с помощью лидирующего на рынке сервиса объявлений можно гораздо выгоднее», — подливает масла в огонь Алена.

Тем временем пользователи соцсетей в комментариях к фотографиям билбордов не только обсуждают стиль и качество ответов. Идут призывы к другим игрокам рынка тоже включиться в рекламную войну, что, безусловно, сделает ее интереснее для нас с вами и позволит оценить не только сами сервисы по продаже автомобилей, но и остроту ума людей, стоящих за ними.

Фото: CarPrice