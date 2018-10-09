Рекламные войны на дорогах: реакция соцсетей

Люди в соцсетях довольны рекламной войной между двумя площадками по продаже подержанных автомобилей и голосуют за открытие «второго фронта».

Первый билборд от Avito

Рекламная война, начавшаяся на прошлой неделе на дорогах столицы между двумя сервисами по продаже автомобилей, получила поддержку в социальных сетях. Напомним, что сначала появился рекламный щит компании Avito, на котором шрифтом и в фирменных цветах сервиса CarPrice была написана колкость в его адрес. В ответ CarPrice разместил рекламу с колкостью в адрес Avito. Надеемся, что обмен любезностями не окончен, а маркетологи компаний задумались над следующим шагом, который покажет, чей креатив острее.

В соцсетях, в комментарии к фотографиям рекламных билбордов, сыплются мнения людей. Не остались в стороне и работники Avito и CarPrice. Оказывается, в CarPrice не собирались отвечать на колкость в свой адрес, но после многочисленных уговоров не устояли.

«Мы сначала не хотели, но нас очень попросили буквально отовсюду!» — пишет Sasha.

А Юра вспомнил о подобной баталии Avito с Auto.ru и намекнул на любовный треугольник.

«Помните заигрывания на билбордах Авито + Авто.ру? Кажется, что у нас тут закрутился любовный треугольник. Теперь Авито пишет любовные записки нам, а мы им. Это так мило!» — вспоминает Юрий.

CEO в CarPrice Денис оказался настроен более воинственно и опубликовал следующее:

«А вы-то как себя чувствуете? Авто смогли продать? на мошенников не нарывались? Ну, удачи вам!»

Ответ Avito от CarPrice

Непричастные же люди с удовольствием наблюдают за развитием событий: «Взял попкорн, устроился поудобней», «Вспоминается история с Мерседесом и БМВ, где выигрывает Бентли», «Ждем привета от УФАС)», «Классно!», «Это смешно))» и тому подобные высказывания.

«CarPrice — молодцы, даже щит арендовать не стали. Картинку на экран, скриншот в сеть. И хайпим, репостим, коментим. Идеальный бюджет вирусной рекламной акции ноль рублей. Респект )))», — дает оценку Василий.

Не обошлось и без тролинга. В ответ на высказывание «Слишком толсто и старо» некоего Максима из независимого финансового сервиса по покупкам в кредит Sasha, работающий в CarPrice, ответил: «Максим, отличный комментарий! Будем следить за вашими успехами)», за что получил порцию лайков. Понравился людям и стишок некоего Игоря:

— Устроил прайс?

— Нет.

— Авито ответ.

Некий Nikita не смог удержаться от рекламы: «Пытался продать свой автомобиль на АвитоАвто 5 или 6 месяцев, предлагали участок земли в Пятигорске, зерно с Нальчика, один раз чуть не обманули покупатели!!! Спасибо CarPrice за помощь в быстрой продаже моего автомобиля и за адекватную оценку!», за что был тут же наказан Антоном, ответившим, что «Надо было сажать зерно с Нальчика на участке в Пятигорске!». Тем временем независимые маркетологи использовали подвернувшийся случай для обучения своей аудитории азам профессионального искусства:

«Что получили оба бренда: рост осведомленности о брендах, бесплатные упоминания в популярных новостных и развлекательных ресурсах, виральность постов о „конфликте“ в соцсетях».

А пара профи не удержались от нотаций.

«Увы, но с т.з. клиента вы работаете на бренд Авито, айдентика их доминирует, креатив прикольный, но не в вашу пользу», — отмечает Людмила, в ответ на что получила обещание работников CarPrice обсудить это на ближайшем пленарном заседании.

Но главный вопросом, который буквально повис в воздухе, был о том, где остальные участники рынка?

«Не хватает Авто.ру и Юлы»

«А Авто.ру тут как бы нет вообще? Их будете тролллить?»

Кто-то даже оформил видео дерущихся котов и разнимающих их собак, наложив поверх животных логотипы разных сервисов по продаже автомобилей.

Ответ от Auto.ru

Ответ на вопрос об открытии второго, а в идеале и третьего фронта, был дан — это сообщение Auto.ru, на котором изображены оба билборда, а третьим снимком — Николай Фоменко со средним пальцем и подпись:

«Ребята решили поиграть в BMW и Audi. Сорян, друзья, вы не оставили нам выбора».

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Фото: Дмитрий Гулин/Facebook, CarPrice, Auto.ru