Троллейбус въехал в остановку. Есть жертвы и пострадавшие

Авария произошла в Орле. Троллейбус не сумел затормозить и сбил нескольких пешеходов.

ДТП случилось около 15:00 в районе остановки «Дворец спорта». Трое человек погибли, двое получили травмы и были госпитализированы. Для ликвидации последствий произошедшего потребовалась помощь техники и сотрудников МЧС.

«Сегодня около 15 часов в районе остановки „Дворец спорта“ водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, жертвами ДТП стали трое граждан, еще двое получили травмы», — говорится в сообщении областного ГУ МВД России.



Очевидцы аварии утверждают, что у троллейбуса отказали тормоза, так как его водитель даже не пытался затормозить перед пешеходами, но попробовал уйти от аварии, врезавшись в небольшой забор и ограждение рядом с дорогой.

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Фото: ГУ МВД по Орловской области, Орел Live / ВКонтакте