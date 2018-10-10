Новый Lexus IS: первые изображения и информация

В Сети появились изображения седана Lexus IS следующего поколения, который должен поступить в продажу через полтора года.

Lexus IS 2021 модельного года

Снимок разворота японского журнала демонстрирует не только внешность модели, но и рассказывает о некоторых технических характеристиках Lexus IS 2021 модельного года.

Седан IS по-прежнему остается самой компактной четырехдверкой Lexus. При этом длина автомобиля нового поколения составляет 4,7 м, ширина — 1,82 м, высота — 1,42 м, а колесная база — 2,85 м. Снаряженная масса автомобиля невелика — 1580 кг.

В дизайне нового Lexus IS стало больше четких граней, что соответствует современной автомоде, фары теперь уже, а решетка радиатора выступает вперед и украшена сеткой с новым узором. Сузились и задние фары, под которыми красуется крупный диффузор. По бокам его расположены выступающие патрубки выхлопной системы сложной формы.

Lexus IS 2021 модельного года

К сожалению, фотографии салона Lexus IS нового поколения не опубликованы.

Напомним, что актуальная модель Lexus IS в России продается по цене от 2 299 000 до 2 959 000 рублей и оснащается 245-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 2 литра, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ожидается, что продажи нового поколения Lexus IS начнутся в 2020 году.

Намного раньше в России стартуют продажи самого компактного кроссовера Lexus — модели UX.

Недавно компания Lexus представила обновленное купе RC.

Фото: Almuraba.net