Euro NCAP заподозрил производителей в создании особых машин для краш-тестов

Правда, сами автопроизводители ничего предосудительного в этом не видят — они готовят машину, чтобы выпустить ее в срок и не допустить срыва краш-теста.

Организация Euro NCAP, которая проводит независимые краш-тесты автомобилей, и страховая компания Thatcham Research обнаружили на подушках безопасности и креплениях ISOFIX некоторых автомобилей пометки «только для краш-тестов» и заподозрили автопроизводителей в фальсификации, пишет Auto Express.

Все серийные автомобили, продаваемые в ЕС, разбиваются согласно установленной процедуре во время тестирования NCAP. После этих испытаний исследователи из таких организаций, как Thatcham, периодически проверяют отдельные компоненты машин. Именно во время этих проверок эксперты Thatcham Research и Euro NCAP обнаружили отмеченные части.

Хотя многие из отмеченных компонентов поступают от «сторонних поставщиков, Thatcham и NCAP попросили автопроизводителей дать объяснения по поводу обнаруженной маркировки. Оправданий было много: например, компоненты маркируют для того, чтобы не допустить задержки в производстве машины и срыва краш-теста. Но все такие объяснения малоубедительны.

Между тем в Euro NCAP заявили, что никогда не встречались с намеренными попытками улучшить автомобили, чтобы обмануть краш-тесты.

Росстандарт решил разработать собственную методику проведения краш-тестов на безопасность автомобилей. Она будет серьезнее и жестче, нежели сертификационные тесты.

Лучшие машины в шести различных классах за 2017 год комитет Euro NCAP назвал еще в январе.



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