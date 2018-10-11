Начальника отделения ГИБДД задержали за взятку в… 36 тонн щебня!

«Борзые щенки» в России по-прежнему актуальны — взятки в регионах, как и раньше, соглашаются брать «натурой». Очередное подтверждение тому — случай в Самарской области.

Начальник отделения дорожной инспекции ГИБДД УМВД РФ по городу Самаре Алексей Тулин задержан по подозрению в получении взятки в 36 тонн щебня, сообщает Следственное управление СК по Самарской области. Причем, как говорится в материалах дела, взятка в значительном размере была сопряжена с вымогательством. Полицейского подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

У кого же вымогал щебень, да еще в «несколько приемов» дорожный полицейский? Оказывается, тонны строительного материала с мая 2017 года по май 2018 года Тулин получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия. В обмен на «маленькую» услугу — он закрыл глаза на нарушения, допущенные при ремонте трамвайных путей, находящихся на проезжей части.

Неизвестно, во что обошлось взяткодателю это подношение, но минимальная стоимость тонны щебня в регионе — порядка 700 рублей, то есть сумма взятки, в общем-то, незначительная, но вот ее объем впечатляет! Впрочем, местные СМИ сообщают, что полицейский начальник сейчас как раз занят возведением коттеджа, и строительный материал ему пришелся бы кстати.

Сам Тулин вину не признает, а следствие решает вопрос о заключении его под стражу. Не исключено, что на счету жуликоватого полицейского не одно такое преступление. Коттедж он строит добротный, кирпичный, может, и кирпич ему достался по случаю? Но это всего лишь наши догадки.

Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки, напоминает ведомство. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. По факту произошедшего начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников назначил служебную проверку.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области