Уволенный чиновник напился, сел за руль и устроил гонки с гаишниками

Бывший вице-мэр одного из российских городов так расстроился после увольнения, что превратился в полного неадеквата на дороге.

Речь идет о бывшем вице-мэре города Темрюк Валентине Отрошко. Он был задержан полицией за неоднократные выезды на встречную полосу, на дорогу с односторонним движением против потока, вождение в нетрезвом состоянии и оказание сопротивления полицейским при задержании.

В Сети появилось видео, которое мы не можем опубликовать по этическим соображениям. На нем сначала видны кадры погони за автомобилем Отрошко, а потом его полностью неадекватное поведение в отделении ГИБДД, куда его доставили для составления протокола об административном правонарушении.

В итоге таких протоколов оказалось аж десять (4 за выезд на встречную полосу, 4 за выезд на дорогу с односторонним движением в нарушение ПДД, вождение в нетрезвом состоянии, оказание сопротивления полиции). Суд приговорил нарушителя к десяти суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции. «Подвиги» Отрошко на дороге будут рассмотрены позднее.

Администрация Темрюка выступила с заявлением, в котором говорится, что Отрошко испытал эмоциональный срыв после увольнения, который и привел к его дальнейшим действиям. Впрочем, в администрации действия своего бывшего сотрудника все же осуждают.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС