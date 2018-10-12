Работники АЗС воровали топливо с помощью компьютерного вируса

Недостачу бензина и дизтоплива обнаружили руководители компании, занимающейся розничной и оптовой продажей нефтепродуктов. Сообщили полицейским, и те раскрыли целую банду мошенников.

Дело у мошенников было поставлено на поток: группа работников АЗС использовала в системах управления колонками автозаправочных станций специальную компьютерную программу, позволявшую недоливать порядка 5% от оплаченного топлива. Позднее образовавшиеся «излишки» сообщники продавали на сторону. На время проверки программу отключали, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Недолив обнаружило руководство одной из компаний при проверке, проведенной внутренней службой безопасности. По горячим следам полицейские при участии Росгвардии задержали 13 подозреваемых в хищении топлива на автозаправочных станциях. Кадры оперативного задержания — в размещенном видеоролике. У мошенников изъяли свыше 10 млн рублей, иностранную валюту (сумма не сообщается) и компьютерное оборудование.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Двое мошенников заключены под стражу, 10 находятся под подпиской о невыезде, один — под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.

В июле Федерация автовладельцев России обратила внимание общественности, что на 76% АЗС недоливают топливо. Нефтяники сначала отнекивались, но потом были вынуждены признать, что в сложные условия их поставило государство.

А в начале года Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную аферу на десятках АЗС: топливо недоливали, а следил за этим компьютерный вирус. В результате автовладельцы недополучали до 7% оплаченного бензина и дизтоплива.

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