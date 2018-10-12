Серийный BMW X7: первое официальное изображение

Компания BMW опубликовала первый тизер серийной версии флагманского кроссовера X7, который покажут в середине октября.

Первое официальное фото нового кроссовера BMW X7

На фотографии мало что видно, кроме огромной решетки радиатора, какой не было ни у одной баварской модели прежде. Машину покажут живьем не просто в этом году, а в середине этого месяца, то есть буквально через несколько дней.

На эскизах, предоставленных в патентное бюро, видны пропорции автомобиля, а также его дизайн, но надо признать, что на опубликованном сегодня тизере кроссовер X7 выглядит гораздо эффектнее, хоть и размыто.

В распоряжении нашей редакции есть и снимки 6-местного салона нового баварского кроссовера, на котором видны цифровая приборная панель, как в BMW 8-й серии. К слову, дизайн салонов обоих автомобилей весьма схож. У задних пассажиров есть собственная консоль управления климатической системой, оснащенная розеткой и двумя USB-портами.

В основу нового BMW X7 легла платформа CLAR, а под капот будут устанавливаться мощные моторы, среди которых ожидается 4,4-литровый битурбированный V8 и 3-литровый турбодизель.

Продажи нового BMW X7 должны начаться в начале следующего года, а позже появится и версия X7 M.

Другая ожидаемая новинка BMW — новое поколение модели 3-й серии, о которой уже многое известно.

Не менее ожидаемо и новое поколение родстера баварской компании — BMW Z4.

Фото: BMW, Motor1