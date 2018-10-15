Активисты поймали пьяного футболиста за рулем и сдали его в ГИБДД

Очередной футболист оказался в центре скандала. На этот раз звездой новостей стал полузащитник самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров. А позднее в руки сотрудников ГИБДД попал еще один футболист клуба.

Вычислили его активисты «Ночного патруля»: общественного движения, которое помогает самарской ГИБДД находить пьяных за рулем. Башкиров передвигался в нетрезвом состоянии на автомобиле каршеринга.

В отличие от своих коллег, Башкиров не стал буянить, предъявлять какие-либо претензии, а согласился на прохождение медосвидетельствования. В итоге продувка показала превышение в три раза алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Футболист согласился с показаниями алкотестера и теперь ожидает решения суда: ГИБДД составила на него протокол по части 1 ст. 12.18 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

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Марафон продолжил партнер Башкирова по «Крыльям Советов» Рулсан Тагиев, отдыхали они вместе, а вот по домам разъезжались врозь и в разное время. Задержали Тагиева уже утром, когда он ехал на своем внедорожнике Mercedes-Benz и не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства.

Он был остановлен на ближайшем перекрестке другим экипажем. По данным «Ночного патруля», Тагиев, в отличие от Башкирова, «постоянно хамил сотрудникам ДПС, угрожал высокопоставленными связями».

При продувке алкотестер показал 0,09 промилле, которые вписываются в допустимую погрешность прибора, предусмотренную российским законодательством. Но сотрудники ГИБДД все равно отстранили футболиста от управления транспортным средством и направили его на экспертизу: его заподозрили в том, что он все же находится в состоянии опьянения, но наркотического. Машину футболиста погрузили на эвакуатор и отправили на спецстоянку.

«Ночной патруль» объединяет самарских активистов, которые по пятницам и субботам, начиная с вечера и заканчивая поздней ночью, выезжают на дороги в поисках пьяных водителей. Информацию о подозрительных водителях они сообщают сотрудникам ГИБДД, а те уже принимают соответствующие меры.

Сотрудники ГИБДД говорят о том, что пьяные водители очень часто попадаются за рулем именно каршеринговых автомобилей.

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Фото: ФК «Крылья Советов», «Ночной патруль» / ВКонтакте