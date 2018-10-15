«Папа, нас за это посадят»: актер Панин вновь паясничает на дороге

Скандально известный актер в очередной раз оказался в центре внимания благодаря своим, мягко говоря, неадекватным поступкам.

На этот раз Алексей Панин сам выступил автором видео, которое немедленно разлетелось по Сети. В нем он находится во внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, который движется по улице в центре Саратова под знаками «Движение запрещено».

«Чисто по-саратовски, по пешеходной улице», — говорит Панин за кадром. Девичий голос отвечает ему: «Папа, нас за это посадят».



Судя по видео, которое появилось позднее в Инстаграме Алексея Панина, он забирал свою дочь Анну со съемок фильма. При этом, в том же ролике, Панин мелькает в кадре за рулем «гелика» с фразой «Я вернулся». Причем непристегнутым.

В дело вмешалась местная ГИБДД, она довольно быстро установила личность водителя внедорожника, который вез Панина и его дочь. Ему был назначен административный штраф по ч. 1 ст. 12.16 КоАП России («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»).

Ранее Панина задерживала московская полиция, так как у него оказался 51 неоплаченный штраф на сумму, превышающую 40 тыс. руб.

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Фото: alexexeypanin95/instagram

Видео: YouTube