Нива застряла на железнодорожных путях. Ей помог проходящий поезд

В Омской области местный житель попытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. В итоге машина застряла.

Что побудило водителя на столь безумный поступок, пока неизвестно. На видео, опубликованном пабликом Hue в соцсети ВКонтакте, видно, что несколько человек безрезультатно пытаются спасти внедорожник. Судя по отчаянным возгласам, крутящий момент на передние колеса не передается. В это время к месту действия приближается поезд, который отчаянно сигналит.

Затормозить перед автомобилем тяжелый товарняк не смог и попросту снес его с рельсов. Судя по всему, в аварии машина пострадала очень серьезно, и неизвестно, можно ли ее восстановить. Только чудом в этой аварии никто не погиб.



Водителя внедорожника ждет либо штраф в размере 1000 руб., либо лишение водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев. Это не считая иска за срыв графика движения поездов и повреждения локомотива, который наверняка предъявят ему железнодорожники.

Кстати, двумя днями ранее другой водитель Нивы также пытался пересечь железнодорожные пути в непредназначенном для этого места. И также произошло столкновение с поездом. В этой аварии водитель автомобиля погиб.

Фото, видео HUE / ВКонтакте

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