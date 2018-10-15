Нива застряла на железнодорожных путях. Ей помог проходящий поезд

В Омской области местный житель попытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. В итоге машина застряла.

Что побудило водителя на столь безумный поступок, пока неизвестно. На видео, опубликованном пабликом Hue в соцсети ВКонтакте, видно, что несколько человек безрезультатно пытаются спасти внедорожник. Судя по отчаянным возгласам, крутящий момент на передние колеса не передается. В это время к месту действия приближается поезд, который отчаянно сигналит.



Затормозить перед автомобилем тяжелый товарняк не смог и попросту снес его с рельсов. Судя по всему, в аварии машина пострадала очень серьезно, и неизвестно, можно ли ее восстановить. Только чудом в этой аварии никто не погиб.