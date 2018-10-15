Нива застряла на железнодорожных путях. Ей помог проходящий поезд

Что побудило водителя на столь безумный поступок, пока неизвестно. На видео, опубликованном пабликом Hue в соцсети ВКонтакте, видно, что несколько человек безрезультатно пытаются спасти внедорожник. Судя по отчаянным возгласам, крутящий момент на передние колеса не передается. В это время к месту действия приближается поезд, который отчаянно сигналит.
Затормозить перед автомобилем тяжелый товарняк не смог и попросту снес его с рельсов. Судя по всему, в аварии машина пострадала очень серьезно, и неизвестно, можно ли ее восстановить. Только чудом в этой аварии никто не погиб.
Водителя внедорожника ждет либо штраф в размере 1000 руб., либо лишение водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев. Это не считая иска за срыв графика движения поездов и повреждения локомотива, который наверняка предъявят ему железнодорожники.
- В прошлом году подобное ДТП произошло в Краснодарском крае. Там участником столкновения с поездом стал старенький «уазик». В аварии никто не пострадал.
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Фото, видео HUE / ВКонтакте
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