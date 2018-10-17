BMW X7: гигантский кроссовер и новый флагман. Цена в России известна

Компания BMW раскрыла все подробности о новом кроссовере, который появится в России в марте следующего года.

Внушительный вид, просторный комфортный салон, инновации, проходимость — все это и многое другое сочетается в новом кроссовере BMW X7. Именно этого и ждут от автомобиля поклонники марки. Это самый дорогой и самый большой кроссовер BMW, который относят к сегменту Sports Activity Vehicle (SAV). Его просторный салон, рассчитанный на семерых пассажиров, с высококлассной отделкой, оснащен множеством инновационных систем, под капот установлены мощные двигатели новейшей разработки, система полного привода и адаптивная подвеска готовы к любым дорогам.

Производиться BMW X7 будет на заводе компании, расположенном в Спартанберге (США). Купить автомобиль в России можно будет начиная с марта 2019 года по цене от 5 830 000 рублей за версию BMW X7 xDrive30d, оснащенную турбодизельным мотором мощностью 249 л.с. 5 990 000 рублей будет стоить версия xDrive40i с 340-сильным 6-цилиндровым бензиновым двигателем. Самый дорогой BMW X7 M50d, под капотом которого разместился 400-сильный турбодизель, обойдется в 7 490 000 рублей.

Другая ожидаемая в России новинка BMW — модель 3-й серии, которая была недавно показана в Париже.

Чего никогда не будет в модельном ряду BMW, так это пикапа.

Фото, видео: BMW