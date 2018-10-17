УАЗ обновил свой Пикап. Цены серьезно выросли

Следом за обновленным Патриотом на российский рынок вышел и уазовский Пикап. После модернизации машина прибавила в цене.

УАЗ Pickup
УАЗ Pickup

УАЗ > Pickup

Изменения на Пикапе точно такие же, как на Патриоте: машина получила 150-сильный двигатель от коммерческого УАЗа Профи, который на 15 «лошадок» мощнее предыдущего силового агрегата. Также Пикап обзавелся модернизированной 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Кроме этого, от УАЗа Профи машине досталась рулевая трапеция и демпфер, а также передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками. Это решение позволило сократить радиус разворота машины на метр, однако было раскритиковано любителями внедорожных покатушек. Также были изменены настройки задних амортизаторов.

В плане комфорта УАЗ Пикап 2019 модельного года получил улучшенную шумоизоляцию моторного отсека (теперь она прикрывает и боковые части капота), а в передних колесных арках появились звукоизолирующие подкрылки. Кроме того, в дверных проемах теперь устанавливаются иные уплотнители, с которыми двери меньше лязгают при закрытии. Как и у Патриота, у Пикапа имеются ручки на передних стойках в салоне, благодаря которым должна стать легче посадка/высадка из автомобиля.

Как и прежде, УАЗ Пикап будет доступен в четырех комплектациях: Классик, Оптимум, Престиж и Максимум. После обновления базовая версия машины прибавила в цене 40 тыс. руб. (до 784 тыс. руб.), а топовая стала дороже на 30 тыс. рублей.

Базовая версия включает в себя одну подушку безопасности, ABS, гидроусилитель руля, регулируемую по высоте и выносу рулевую колонку, электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, фары со светодиодными ходовыми огнями.

Цены на УАЗ Пикап 2019 модельного года

Комплектация

Цена, руб.

Изменений цены, руб.

Классик

784 000

+40 000

Оптимум

915 000

+45 000

Престиж

1 060 000

+30 000

Максимум

1 130 000

+30 000

Фото: УАЗ

УАЗ обновил свой Пикап. Цены серьезно выросли
УАЗ обновил свой Пикап. Цены серьезно выросли

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