УАЗ обновил свой Пикап. Цены серьезно выросли

Изменения на Пикапе точно такие же, как на Патриоте: машина получила 150-сильный двигатель от коммерческого УАЗа Профи, который на 15 «лошадок» мощнее предыдущего силового агрегата. Также Пикап обзавелся модернизированной 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Кроме этого, от УАЗа Профи машине досталась рулевая трапеция и демпфер, а также передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками. Это решение позволило сократить радиус разворота машины на метр, однако было раскритиковано любителями внедорожных покатушек. Также были изменены настройки задних амортизаторов.
В плане комфорта УАЗ Пикап 2019 модельного года получил улучшенную шумоизоляцию моторного отсека (теперь она прикрывает и боковые части капота), а в передних колесных арках появились звукоизолирующие подкрылки. Кроме того, в дверных проемах теперь устанавливаются иные уплотнители, с которыми двери меньше лязгают при закрытии. Как и у Патриота, у Пикапа имеются ручки на передних стойках в салоне, благодаря которым должна стать легче посадка/высадка из автомобиля.
Как и прежде, УАЗ Пикап будет доступен в четырех комплектациях: Классик, Оптимум, Престиж и Максимум. После обновления базовая версия машины прибавила в цене 40 тыс. руб. (до 784 тыс. руб.), а топовая стала дороже на 30 тыс. рублей.
Базовая версия включает в себя одну подушку безопасности, ABS, гидроусилитель руля, регулируемую по высоте и выносу рулевую колонку, электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, фары со светодиодными ходовыми огнями.
Цены на УАЗ Пикап 2019 модельного года
|
Комплектация
|
Цена, руб.
|
Изменений цены, руб.
|
Классик
|
784 000
|
+40 000
|
Оптимум
|
915 000
|
+45 000
|
Престиж
|
1 060 000
|
+30 000
|
Максимум
|
1 130 000
|
+30 000
- Ульяновский автозавод окончательно отказался от идеи производства кроссовера с несущим кузовом.
- УАЗ начал экспансию в Западную Европу. Пока в ЕС будет продаваться только УАЗ Пикап, но о Патриоте местный дистрибьютор тоже задумался.
Читать комментарии (3)