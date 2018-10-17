Новую Mazda 3 показали на видео

Mazda дала старт предпремьерной кампании новой Mazda 3, продажи которой начнутся в 2019 году.

Премьера новой Mazda 3 намечена на ноябрь этого года, а пока компания дразнит поклонников короткими видеороликами, демонстрирующими детали автомобиля. Вероятнее всего, мировая премьера автомобиля состоится на автошоу в Лос-Анджелесе (США). Менее вероятно, что площадкой для первого показа новой Mazda 3 выберут выставку в китайском Гуанчжоу.

Первое тизерное видео, опубликованное японским автопроизводителем на своих страничках в Twitter и на YouTube, называется «Начало новой эры», после чего указывается дата этого начала — ноябрь 2018 года.

Тизер новой Mazda 3 2019 модельного года

Первые кадры демонстрируют заднюю часть нового хэтчбека Mazda 3. К радости фанатов марки, она выполнена в духе показанного недавно в Токио концепта Kai, который так понравился многим автолюбителям. Видно сходство задних стоек и фонарей, а также окон задних дверей этих двух автомобилей. Примерно одинаковый угол наклона имеют и двери багажников. Отличаются только ручки дверей, чего, кстати, следовало ожидать.

В Mazda хотят, чтобы мы ассоциировали концепт Kai с новой «трешкой», иначе зачем они окрасили автомобили в одинаковый оттенок красного цвета.

Следом на видео появляется боковая часть автомобиля, но уже выкрашенная в неприглядный серый цвет. Видно лишь крепление бокового зеркала заднего вида, ручки дверей и боковая линия, ребро которой сначала кажется очень острым, а затем, ближе к задней части, округляется. Этого у концепта Kai не было.

Не исключено, что до премьеры мы увидим еще пару тизеров новой Mazda 3.

Пока Mazda 3 превращается в нечто напоминающее Alfa Romeo, компания Mitsuoka превратила родстер Mazda MX-5 в классический Corvette.

То, как эволюционируют автомобили Mazda, прекрасно демонстрирует видеоролик, посвященный Mazda RX-7.

Фото, видео: Mazda