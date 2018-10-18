ГИБДД устроила новую облаву по всей России

В последнее время участились аварии с пассажирскими автобусами, и Госавтоинспекция решила провести масштабные проверки безопасности пассажирских перевозок.

Профилактические мероприятия, которые организует по всей стране Госавтоинспекция, призваны выявить и устранить правонарушения, допускаемые владельцами и водителями автобусов. Данные статистики говорят о том, что за 9 месяцев этого года количество ДТП с участием автобусов выросло почти на 1% (8923 случая). В таких авариях погибло более 600 человек и ранено более 13 тыс. человек. Самые тяжелые последствия аварий бывают при междугородних и межрегиональных перевозках, особенно на участках, где разрешена высокая скорость.Местным органам Госавтоинспекции поручено проанализировать обстановку, уточнить маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты.Вместе с органами транспортного надзора инспекторы проверяют легальность деятельности перевозчиков, согласованность маршрутов перевозки с органами власти, организацию стоянок автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров. Особое внимание будет обращено на соблюдение времени труда и отдыха водителей.Будут организованы сплошные проверки межрегиональных и междугородних автобусов в вечернее и ночное время. С помощью привлеченных медиков оценят состояние здоровья водителей, протестируют на наличие алкоголя, наркотиков, лекарств, ухудшающих реакции, а также на то, не находится ли водитель в болезненном или утомленном состоянии. Будет также осуществляться и скрытый контроль.Вместе с владельцами автодорог ГИБДД обсуждает возможность ограничения скорости движения автобусов на отдельных участках. Для этого вместе с дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (110 и 130 км/ч) будут установлены таблички 8.4.3 «Вид транспортных средств» (легковой автомобиль).Гражданам, собирающимся в дальние поездки на автобусах, рекомендуют и самим тщательнее подходить к выбору перевозчика, обращать внимание на внешний вид автобуса, поведение водителя, наличие у него сменщика и т. д. В случае сомнений уточнять все вопросы нужно по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя. Если руководство предприятия не реагирует, следует звонить в Ространснадзор, все контакты и телефоны есть на официальном сайте ведомства.

В ходе рейдов могут возникнуть некоторые неудобства для пассажиров, но Госавтоинспекция просит отнестись к этому с пониманием, так как усилия сотрудников направлены на благие цели.

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